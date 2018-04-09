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大谷翔平地獄速差 揮空率高過賽揚獎投手[影]

發稿時間：2018/04/09 12:16

最新更新：2018/04/09 12:54

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大谷翔平以貨真價實「二刀流」身手轟動MLB，9日在主場投7局被敲一安，對方不但7局才摸到壘包，91球中24次揮空，揮空率超越賽揚獎投手（圖取自MLB YouTube頻道網頁youtube.com/user/MLB）大谷翔平以貨真價實「二刀流」身手轟動MLB，9日在主場投7局被敲一安，對方不但7局才摸到壘包，91球中24次揮空，揮空率超越賽揚獎投手（圖取自MLB YouTube頻道網頁youtube.com/user/MLB）

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）23歲日籍球星大谷翔平以貨真價實「二刀流」身手轟動美國職棒MLB，今在主場投7局被敲一安，對方不但7局才摸到壘包，91球中24次揮空，揮空率超越賽揚獎投手，速差達50公里。

天使主場4萬4742名觀眾面前，大谷翔平結束第7局投球工作，走下投手丘時，振臂大吼，獲得全場觀眾起立鼓掌。

他今天以7局投91球，被敲一安打、送出一次四壞，賞給對手12次三振，幫助洛杉磯天使以6比1擊敗奧克蘭運動家，拿下個人本季第2勝。

大谷目前兩次登板，對手同樣是運動家。但運動家打者第二次面對大谷，反而比上一次更糟。大谷翔平上一次投6局失3分，被敲一支全壘打。

CBS運動網專欄作家安德森（R.J. Anderson）指出，以往有此一說，投打對決第一次投手有利，再次交手時打者占上風。但大谷翔平又是投手、又是打者，所以這種世俗之見對他來說，根本不成立。

運動家打者不但前6局摸不到壘包，更誇張的是，他們站上打擊區面對大谷投球，有超過1/4的球揮棒落空。

大谷翔平這場比賽共投91球，高達24顆是讓打者揮空的好球，16顆是指叉球、8顆快速直球。

大聯盟官網報導，大谷翔平本場揮空好球占全部投球的26.4%，比起MLB上季平均揮空好球率最高的克魯柏（Corey Kluber）15.6%，還要高出10個百分點以上。克魯柏是2014與2017年美國聯盟年度最佳投手賽揚獎（Cy Young Award）得主。

大谷這場比賽最快球速達99.6英里（160公里），慢速曲球只有68.5英里（110公里），最快與最慢球速之間的速差達31.1英里（50公里）。

大聯盟官網報導，大谷翔平連3戰敲全壘打、同時又繳出兩位數三振，歷史上只有3名球員在同一個球季內達成，最早的一人就是1916年的貝比魯斯（Babe Ruth）。

大谷翔平同時也是自1919年以來，大聯盟史上第一名在球隊開季前10場拿下2勝並敲3支全壘打的球員。

法新社報導，去年季後掀起各隊搶人大戰的大谷翔平，現正把貝比魯斯式的強投豪打身手在當今棒壇重現，幫助天使打出隊史最佳的開季前9戰。

大谷翔平春訓表現不佳，但是經過這週的驚奇表現之後，所有對他的質疑已經煙消雲散。他目前打擊率3成89，4戰敲3轟；擔任投手拿下2連勝，防禦率2.08，在14局當中投出18次三振。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070409

影片來源：MLB YouTube頻道

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