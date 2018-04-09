視王維中為亞運威脅 南韓總教練要徹底分析

南韓國家隊總教練宣銅烈認為王維中（圖）亞運有機會披上中華隊戰袍成為威脅，剩下4個月的時間將徹底分析他。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝靜雯台北9日綜合報導）南韓備戰8月雅加達亞運棒球賽，今天選出109人大名單，南韓國家隊總教練宣銅烈直接點名王維中，認為王維中有機會披上中華隊戰袍成為威脅，剩下4個月的時間將徹底分析他。
南韓今天召開教練會議選出109人大名單，包括105名職業選手、4名業餘球員，當中52名投手，其餘57人為野手，根據韓媒報導，記者會上南韓代表隊總教練宣銅烈被問起今年赴韓職發展的台灣投手王維中，宣銅烈也直言會特別留意。
王維中目前韓職生涯3場先發出賽，總計投21局投出17次三振，戰績2勝，防禦率1.71，連3場比賽投出優質先發，最快球速破150公里，亞運中華成棒隊總教練許順益多次點名，希望王維中成為中華隊關鍵戰力。
南韓和台灣2010年廣州亞運和2014年仁川亞運都有碰頭，2014年中華隊有意徵召王維中，但限於國際棒球總會和美國職棒大聯盟協議規定，40人名單內球員不得參賽，因此沒有放行；宣銅烈認為，王維中此次很有可能扛亞運中華隊王牌投手，稱讚他是好球員，速球有一定壓制力。
宣銅烈也表示，王維中很有可能在亞運代表中華隊對南韓隊出賽，距離亞運還有4個月的時間，會徹底分析和了解他。（編輯：方沛清）1070409
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