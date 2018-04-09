台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）
（中央社記者朱則瑋台北9日電）原能會今天收到台電公司提出的核二2號機再轉申請資料，原能會表示，將會同外部專家及原能會同仁組成專案審查小組，嚴謹審慎審查。
睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。
原能會表示，今天早上接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。
原能會指出，後續將由外部專家學者及原能會同仁組成專案審查小組，綜合現場查核狀況及台電公司分析結果，嚴謹審慎審查這份綜合檢討報告，在確認台電公司已確實釐清事件肇因，完成必要改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。（編輯：林淑媛）1070409
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