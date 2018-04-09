台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）