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大谷翔平開轟又勝投 獲美聯單週最佳球員

發稿時間：2018/04/10 12:01

最新更新：2018/04/10 12:43

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MLB官網報導指出，「二刀流」的大谷翔平不只達到、還超越高標。（共同社提供）MLB官網報導指出，「二刀流」的大谷翔平不只達到、還超越高標。（共同社提供）

（中央社東京10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平，上週不但連3戰開轟，昨天更繳出7局12K無失分的勝投，使他毫不意外獲選美聯單週最佳球員，國聯則是海盜投手泰歐（Jameson Taillon）。

MLB官網報導指出，「二刀流」的大谷翔平不只達到、還超越高標。上週擔任指定打擊的3場比賽，大谷場場開轟，右投左打的大谷目前打擊率3成89、上壘率4成21、長打率8成89。

而在大聯盟第2場先發投球，大谷面對再次交手的奧克蘭運動家，徹底將對方打線鎖死，先發7局只被敲一支安打，送出12次三振，助天使擊敗運動家，拿下個人本季第2勝，單場12次三振也追平響尾蛇隊寇賓（Patrick Corbin），同為大聯盟本季最佳。

效力洛杉磯天使隊的大谷翔平獲選美聯單週最佳球員，是1975年設立此獎以來日本最年輕獲獎選手。

23歲的大谷獲選美聯單週最佳球員後透過球團發出聲明說：「能獲選為單週，感到很光榮。由衷感謝支持自己的球團工作夥伴及隊友幫助我達成這項殊榮。」（譯者：楊明珠/核稿：陳亦偉）1070410

美國職棒MLB日籍巨星大谷翔平8日先發，投7局只被敲一支安打，送出12次三振，助洛杉磯天使以6比1擊敗奧克蘭運動家。（檔案照片／共同社提供）美國職棒MLB日籍巨星大谷翔平8日先發，投7局只被敲一支安打，送出12次三振，助洛杉磯天使以6比1擊敗奧克蘭運動家。（檔案照片／共同社提供）

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