六福皇宮不堪租金連漲20年 12/31黯然熄燈

六福旅遊集團旗下六福皇宮將於今年12月底熄燈，六福執行長莊豐如（右）10日受訪時一度難過不語，頻頻拭淚。中央社記者吳家豪攝 107年4月10日

（中央社記者吳家豪台北10日電）六福旅遊集團旗下六福皇宮將於今年12月底熄燈，六福執行長莊豐如今天表示，雙方談不攏租金是主因，國泰人壽近20年來每年都調漲租金，六福皇宮的營收成長速度跟不上。



身為六福集團第三代，1997年，在美國攻讀旅館管理的莊豐如，畢業前半年被集團總裁莊秀石急召回台幫忙籌備台北威斯汀六福皇宮飯店，歷練了六福皇宮興建到開幕，2004年莊豐如接任執行長。



莊豐如今天在六福皇宮受訪時，被問到是否難過？她近2分鐘沉默不語，頻頻拭淚；接著她感性表示，她是六福皇宮第一位員工，很多其他員工與六福皇宮一起走了很長時間，把這邊當成家，這也是想要維持六福皇宮經營的原因。



談到租金問題，莊豐如直言，合約內規定每年調整租金，但六福皇宮的營收跟不上租金調整速度，雙方一直在談，六福希望在雙方可以接受的條件下，有機會長期經營。



針對雙方對租金的落差程度，莊豐如說，六福的訴求一直是回歸市場面，20年以來國泰人壽的租金每年調漲，已造成蠻大差距，一般開發案可能每3到4年調漲租金，六福希望回到這樣的狀況，但國泰人壽卻每年都漲，只能無奈設下停損點。



國泰人壽副總經理林昭廷表示，到期不續約主要因為雙方對租金條件談不攏，且租約已經到期，決定收回進行設備更新後再行招租。



莊豐如坦言，六福短期內以體質調整為主，短期內要更保守看待整體觀光產業發展，回歸六福在行的主題和體驗旅遊；在遊樂園方面，接下來會推出較多的生態型活動，可望產生新的住宿與活動體驗，串聯到關西區周邊人文。





六福旅遊集團10日證實，由於房東國泰人壽要求收回建物，確定租約到期後不續約，台北威斯汀六福皇宮飯店（圖）確定今年底熄燈。中央社記者施宗暉攝 107年4月10日

對於六福皇宮是否會另覓地點再起爐灶，莊豐如樂觀表示，在持續調整體質的同時，不放棄任何機會。



她強調，六福皇宮長期虧損，在六福集團營運占大部分問題，另外少部分問題來自六福萬怡酒店，但六福萬怡營運進入第三年，虧損仍在預期中；未來六福集團重點不在於總營收，而是聚焦獲利，希望今年六福萬怡能單月損益兩平。



六福旅遊集團今天宣布，台北威斯汀六福皇宮租約即將於2018年12月底到期，經過租賃方國泰人壽保險股份有限公司10日來函通知，因對用地另有計畫，將終止租賃契約，六福皇宮將營運至今年12月31日止。



六福皇宮收到國泰人壽終止租賃條件函文後，立刻成立專案小組處理後續事宜，以保障會員消費者權益。至今年年底前，所有消費者會員權益完全不受影響。六福皇宮今年底終止營運後，對於在任同仁也會優先調任集團其他職缺。（編輯：林孟汝）1070410





台北威斯汀六福皇宮

成立時間：

1999年 加盟Starwood集團Westin品牌營運

2012年 正式更名為台北威斯汀六福皇宮

2016年 Starwood集團併入Marriott國際萬豪集團

樓層數：地上15層，地下6層

房間數：288間，包含42間頂級套房

餐廳數：7間餐廳及酒吧，1間烘焙坊門市





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