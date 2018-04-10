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集團去年慘虧逾10億 六福皇宮設停損點止血

發稿時間：2018/04/10 20:49

最新更新：2018/04/10 21:00

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六福旅遊集團10日證實，由於房東國泰人壽要求收回建物，確定租約到期後不續約，台北威斯汀六福皇宮飯店（圖）確定今年底熄燈。中央社記者施宗暉攝　107年4月10日六福旅遊集團10日證實，由於房東國泰人壽要求收回建物，確定租約到期後不續約，台北威斯汀六福皇宮飯店（圖）確定今年底熄燈。中央社記者施宗暉攝　107年4月10日

（中央社記者吳家豪台北10日電）六福皇宮營收追不上租金調漲速度，陷入長期虧損，將於今年12月底熄燈，但六福集團近年來投資失利，去年稅後虧損逾10億元，恐才是不得不壯士斷腕的主因，未來營運重點將聚焦獲利。

六福旅遊集團自成立以來，是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的企業集團，旗下有六福村、六福皇宮、六福萬怡、關西六福莊、六福客棧等5大事業體，其中，「起家厝」六福客棧在1972年開幕，不僅是老台北人的記憶，日本觀光客入住率也非常高。

台北威斯汀六福皇宮自1999年開幕以來，為台北市五星級國際觀光飯店寫下歷史新頁，即使在近期市場變化、導致未來各項經營環境變數的不確定性增加，六福皇宮2017年平均住房率仍維持近7成，平均房價新台幣6387元，高於台北市國際觀光飯店平均房價4607元。

六福皇宮2017年獲世界旅遊獎（World Travel Awards）最佳商務飯店獎、TripAdvisor 2017優等。餐飲部分同樣備受肯定，「絲路宴」獲工商時報2017台灣服務業大評鑑Buffet餐廳金牌。

然而，在大環境不可預測的因素影響下，六福皇宮租金占比高且連年調漲，經長年協商未果，非營運成本逐年增加，儘管一年業績約12億元貢獻集團總營收近1/3，長期以來對集團獲利卻未提供正向貢獻。

至於到底租金是高達多少，六福執行長莊豐如今天受訪說，因為簽有保密協議，不能對外公布。

六福旅遊集團旗下六福皇宮將於今年12月底熄燈，六福執行長莊豐如（右）10日受訪時一度難過不語，頻頻拭淚。中央社記者吳家豪攝　107年4月10日六福旅遊集團旗下六福皇宮將於今年12月底熄燈，六福執行長莊豐如（右）10日受訪時一度難過不語，頻頻拭淚。中央社記者吳家豪攝　107年4月10日

六福旅遊集團2017年營收32.55億元，為近年來新高，但受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，去年毛利率17.44%、營益率負18.64%，均較前年同期下滑。

值得注意的是，去年六福旅遊集團一口氣認列墾丁渡假村（墾丁泊逸）2.69億元未獲清償債務、台南南山廣場投資案終止6000萬元的損失，以及IFRS 16公報提前支出租賃費用、合併土地投資認列價值減損等影響，致2017年稅後虧損10.29億元，每股虧損3.03元，虧損幅度創歷年來最高。

不過，開幕2年的六福萬怡酒店2017年營收6.6億元，較2016成長26.64%，虧損已較前一年減少約7600萬元，營運步入軌道，加上獲得米其林推薦住宿後，集客效應有望加溫業績表現。

莊豐如表示，六福集團短期內以體質調整為主，要更保守看待整體觀光產業發展，未來營運重點不在於總營收，而是聚焦獲利。（編輯：林孟汝）1070410

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