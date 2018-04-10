六福皇宮今年底熄燈 房東國泰人壽不續租

六福旅遊集團10日證實，由於房東國泰人壽要求收回建物，確定租約到期後不續約，台北威斯汀六福皇宮飯店（圖）確定今年底熄燈。中央社記者施宗暉攝 107年4月10日

（中央社記者陳葦庭台北10日電）台北老字號飯店六福皇宮確定在今年底熄燈，六福旅遊集團今天證實，由於房東國泰人壽要求收回建物，確定租約到期後不續約，六福集團今天下午5時在證交所召開記者會說明。



觀光局旅宿組長陳瓊華也表示，會要求六福集團妥善處理後續事宜，保障旅客及員工權益。1070410



六福皇宮熄燈 年損失近12億元營收



（中央社記者吳家豪台北10日電）六福旅遊集團旗下台北威斯汀六福皇宮因出租方國泰人壽另有計畫，將不再續租。六福執行長莊豐如表示，除年損失近新台幣12億元營收外，且因未達成年度餐飲營業額，六福還要支付給國泰人壽約4億元的違約金。



六福旅遊集團執行長莊豐如說，對國泰人壽不再續約表示遺憾但尊重，雙方將於今年12月31日結束合約，在此之前，所有消費者及同仁合約不受影響，並立即成立專案小組處理後續相關事宜。



她強調，六福皇宮營運近20年來，與所有消費者創造南京商圈不凡的歷史，她感謝所有消費者，會帶著從國際品牌學習到的寶貴經驗，延伸到旗下其他品牌。



針對營運損失，莊豐如表示，本案依原合約未達成年度餐飲營業額，六福要付給國泰人壽約4億元的違約金，對整個集團不會有影響；業績方面一年損失近12億元營收。



對於是否另覓地點再開新飯店？莊豐如表示，隨時尋找可能的機會，目前沒有明確的案子。（編輯：林孟汝）1070410





台北老字號飯店六福皇宮確定在今年底熄燈。中央社記者林廷軍攝 107年4月10日

台北威斯汀六福皇宮

成立時間：

1999年 加盟Starwood集團Westin品牌營運

2012年 正式更名為台北威斯汀六福皇宮

2016年 Starwood集團併入Marriott國際萬豪集團

樓層數：地上15層，地下6層

房間數：288間，包含42間頂級套房

餐廳數：7間餐廳及酒吧，1間烘焙坊門市





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