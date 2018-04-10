國泰人壽收回六福皇宮建物 設備更新再招租

六福皇宮因房東國泰人壽收回建物不續約，年底將熄燈。中央社記者林廷軍攝 107年4月10日

（中央社記者田裕斌台北10日電）六福今天宣布，旗下威斯汀六福皇宮年底將由出租方國泰金控旗下國泰人壽收回，國壽副總經理林昭廷表示，進行設備更新後，未來仍將招租。



林昭廷表示，六福皇宮租約已在去年底到期，給予一年緩衝期，今年底將先行收回，不過收回後不會拆掉重建或大幅改動內部格局，因內部設備已使用一段時間，將進行設備更新，更新後會再重新招租。



林昭廷指出，六福皇宮每年穩定貢獻國壽租金收益，會儘速完成設備更新，不會拖太久。



由於國泰集團旗下國泰建設子公司國泰商旅擁有慕軒、和逸兩大飯店品牌，六福皇宮現有建築未來是否交由國泰商旅經營，林昭廷說，對於未來規劃不方便透露。（編輯：鄭雪文）1070410





台北威斯汀六福皇宮

成立時間：

1999年 加盟Starwood集團Westin品牌營運

2012年 正式更名為台北威斯汀六福皇宮

2016年 Starwood集團併入Marriott國際萬豪集團

樓層數：地上15層，地下6層

房間數：288間，包含42間頂級套房

餐廳數：7間餐廳及酒吧，1間烘焙坊門市





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