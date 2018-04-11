白宮：看到具體行動 才撤對中國懲罰性關稅

白宮10日表示，美國總統川普（左）深受中國國家主席習近平（右）承諾進一步開放中國經濟鼓舞。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普深受中國國家主席習近平承諾進一步開放中國經濟鼓舞，不過在看到具體行動後，華盛頓才會考慮廢除對中國商品採取的懲罰性關稅。
白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示：「當然，我們受到習主席友好談話鼓舞，但同時，我們希望看到中國方面的具體行動。」
「我們將繼續推動這個進程和談判，直到看到具體行動。」
川普今天稍早對習近平承諾進一步開放中國經濟表示歡迎，並表示他有信心美中這兩個世界最大經濟體能度過目前貿易爭執，「一同取得長足進展」。
川普在推特推文：「非常感謝中國習主席在關稅和汽車壁壘上的友好談話…以及他對智慧財產和技術轉移的說明。我們將一同取得長足進展！」
習近平今天說，中國不追求貿易順差，真誠希望擴大進口，因此今年將相當幅度降低汽車及部份其他產品進口關稅。
他又說，中國今年將重新組建國家知識產權局，完善加大對智慧財產權的執法力度。（譯者：陳政一）1070411
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