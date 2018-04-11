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六福皇宮熄燈盼止血 股價挫跌逾5%

發稿時間：2018/04/11 10:03

最新更新：2018/04/11 10:20

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台北威斯汀六福皇宮飯店確定今年底熄燈，六福集團近年業績低迷，受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，營收追不上租金調漲速度，陷入長期虧損。（中央社檔案照片）台北威斯汀六福皇宮飯店確定今年底熄燈，六福集團近年業績低迷，受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，營收追不上租金調漲速度，陷入長期虧損。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北11日電）六福皇宮今年底熄燈，六福旅遊集團除年損近新台幣12億元營收，還需支付4億元違約金，未來營運重點是聚焦獲利；市場解讀短空長多，股價開盤挫逾5%，隨後跌幅收斂。

六福皇宮營收成長速度追不上20年連漲的租金，陷入長期虧損，10日宣布將於今年底熄燈，六福一年將損失近12億元營收，占整體營收近4成，且依原合約未達成年度餐飲營業額，還要付給國泰人壽約4億元的違約金。

六福集團近年業績低迷，2017年營收32.55億元，為近年來新高，但受到市場景氣變化、觀光旅館供給持續增加的挑戰，去年毛利率17.44%、營益率-18.64%，均較前年同期下滑。

本業不給力，再加上去年六福旅遊集團一口氣認列墾丁渡假村（墾丁泊逸）未獲清償債務、台南南山廣場投資案終止損失等影響， 2017年稅後虧損10.29億元，每股虧損3.03元，虧損幅度創歷年來最高。

六福壯士斷腕盼止血，展望後續，六福集團表示，短期內將以體質調整為主，但必須更保守看待整體觀光產業發展，未來營運重點不在總營收，而是聚焦獲利。

股市今天似乎以「短空長多」解讀六福皇宮熄燈，六福開盤下挫5.8%，至7.03元，隨後跌幅收斂，股價維持在7.1元附近狹幅整理。（編輯：張良知）1070411

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