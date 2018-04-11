林子偉本季大聯盟初亮相 守備穩健打擊吞三振

美國職棒MLB波士頓紅襪台灣野手林子偉本季升上大聯盟首戰，替補上陣守游擊，表現穩健。圖為檔案照片。（圖取自紅襪隊推特twitter.com/RedSox）

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天以14比1痛宰紐約洋基，拿下9連勝。紅襪台灣野手林子偉本季升上大聯盟首戰，替補上陣守游擊，表現穩健，全場唯一打席則吞下三振。



開季取得8勝1敗的紅襪晚間主場對上死對頭洋基，面對洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino），紅襪打線大爆發，打完2局便取得4比0領先；6局下面對洋基後援投手，更一口氣灌進9分。



林子偉在7局上、紅襪14比1大幅領先的情況下上陣，接替先發6棒二壘手努涅斯（Eduardo Nunez），鎮守游擊，先發游擊手何特（Brock Holt）則移防二壘。



林子偉一上陣就有生意上門，先處理內野滾地球，傳二壘封殺跑者，再與何特搭配策動雙殺，表現穩健。



8局下，林子偉率先上場打擊，面對洋基後援右投塞薩（Luis Cessa），在2好3壞情況下擦棒被捕，本季大聯盟首打席吞下三振。



紅襪先發投手塞爾（Chris Sale）主投6局失1分，送出8次三振，本季首勝到手。紅襪打線以開路先鋒貝茲（Mookie Betts）表現最亮眼，4打數4安打，包含6局下轟出的滿貫砲，助紅襪拿下9連勝。



紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）8日出戰坦帕灣光芒，接球時不慎滑進休息室，左腳踝受傷，預計缺陣10至14天，球團將他列入10天傷兵名單，林子偉因此成為本季首名升上大聯盟的台灣球員。



林子偉今天未排入先發陣容，同隊另一名工具人何特擔任先發游擊手，排在第9棒，3打數吞下2次三振，6局下滿壘時靠保送賺進一分打點。除了何特，主要鎮守二壘的努涅斯也能客串游擊手。



紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽前表示，努涅斯、何特和林子偉都能守游擊，他對柏格茨缺陣期間游擊守備很放心，將視對戰情況決定先發人選。



柯拉提到，林子偉春訓表現比他想像還棒，防守是「A+等級」，鎮守游擊令人賞心悅目，無論先發、替補，守二、三壘和外野都有稱職表現。但他指出，林子偉打擊還需要磨練。



24歲的林子偉上季在大聯盟出賽25場，56個打數擊出15支安打，打擊率2成68；本季在紅襪小聯盟3A出賽2場，6打數3安打，打擊率高達5成。（編輯：陳俊碩）1070411





Betts grand slam The Betts way to clear the bases. 👌 由 Boston Red Sox 發佈於 2018年4月10日





