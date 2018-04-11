習近平擬擴大開放 經長：產業會多元布局

中國國家主席習近平10日提出放寬市場准入等4項措施，立委11日詢問經濟部是否因此鼓勵台商赴陸投資，經濟部長沈榮津表示，尊重產業布局的考量，而產業也知道市場布局要多元。中央社記者徐肇昌攝 107年4月11日