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殷格拉姆堅持10年不放棄 首度出賽NBA感動眾球星

發稿時間：2018/04/11 14:21

最新更新：2018/04/11 14:58

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歷經了10年的堅持與等待，32歲的籃球老將殷格拉姆（前左），終於登上NBA。（圖取自NBA G League臉書www.facebook.com/nbagleague）歷經了10年的堅持與等待，32歲的籃球老將殷格拉姆（前左），終於登上NBA。（圖取自NBA G League臉書www.facebook.com/nbagleague）

（中央社記者龍柏安台北11日綜合報導）歷經了10年的堅持與等待，從滿頭黑髮等到頭髮發灰，從未停止作夢的32歲的籃球老將殷格拉姆，終於盼到夢想成真的一刻。

頭髮已夾雜著些許灰白的殷格拉姆（Andre Ingram），今天穿著美國職籃（NBA）湖人隊的紫金戰袍生涯首度亮相，他替補出賽29分鐘，全場8投6中，包括3分球5投中4，攻下全隊次高的19分，就算球隊終場99比105不敵火箭，他一路走來永不放棄的態度，感動了許多NBA球星。

NBA台裔球星林書豪就在推特上寫到：「安德烈殷格拉姆！！10年在發展聯盟，終於等到被叫上NBA，NBA的處女秀出賽6分鐘就拿下11分，所有追逐籃球夢的人都會欣賞這一點，這太棒了。」火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）也說：「他（殷格拉姆）的表現令人印象深刻，他上了球場帶著自信，他彷彿理應就在這裡（NBA）打球。」

其實殷格拉姆是2007年選秀會的落選球員，過去10年他都在發展聯盟打拼，他從發展聯盟還是D聯盟一直打到改名為G聯盟，是發展聯盟史上的3分球王，本季他3分球命中率也有46.1%的高水準，他一直盼望著有天能接到電話，得以站上夢想中的舞台。

幾天前他被叫到小房間，裡面坐滿了南灣湖人隊（發展聯盟）的教練團成員，就連湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）與總經理佩林卡（Rob Pelinka）都在，殷格拉姆被告知湖人將簽下他直到賽季結束，他才恍然大悟：「難怪這些大人物都在這。」

Andre Ingram's NBA Call-Up

You stay on the grind and at the end of your 10th year, you finally get the call.Andre Ingram never stopped persevering and now his NBA dream is a reality. #ThisIsWhyWePlay

Los Angeles Lakers 發佈於 2018年4月9日


10年來殷格拉姆從沒停止練習、從未停止相信、甚至不曾停止作夢，32歲4個月又23天的他，是NBA史上第14老的新秀，他並成為湖人隊史首位第一次出賽，就投進4顆3分球的菜鳥球員，比賽結束後湖人總教練華爾頓（Luke Walton）把比賽用球送給他做紀念，湖人官推也寫下：「謝謝你激勵了所有人，安德烈殷格拉姆。」

在發展聯盟待了10季，殷格拉姆坦承也曾想過放棄，但想歸想，他還是乖乖回到球場，因為他相信自己距離夢想非常接近，因此他放棄了許多去其他國家打球的機會，「我想在這個聯盟（NBA）打球，我從一開始就知道，我認為在發展聯盟是最好的方式，我會繼續前進，直到自己做不到為止。」（編輯：吳協昌）1070411

Andre Ingram Gets the Game Ball

"10 years.... Helluva opening night"The game ball 🏀 could only go to one person. Thank you for inspiring us all, Andre Ingram! #ThisIsWhyWePlay

Los Angeles Lakers 發佈於 2018年4月10日

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