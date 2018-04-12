NBA史上第一人 衛少連2季場均大三元

NBA奧克拉荷馬市雷霆主控衛斯布魯克，連2季場均大三元達標，成為聯盟史上第一人。（圖取自Oklahoma City Thunder臉書www.facebook.com/okcthunder/）

（中央社記者龍柏安台北12日電）美國職籃（NBA）奧克拉荷馬市雷霆主控衛斯布魯克，今天例行賽封關戰僅攻下6分，不過全場猛抓20籃板、送出19助攻，連2季場均大三元達標，成為聯盟史上第一人。



衛斯布魯克（Russell Westbrook）上季繳出31.6分、10.7籃板與10.4助攻，是NBA史上自1961-62球季「大O」羅柏森（Oscar Robertson）後，首位例行賽場均飆出大三元的球員，今天賽前，他只差16個籃板就能寫下連2季場均大三元的歷史新猷，他在第3節還剩9分18秒時抓下全場第16個籃板成功達標，也成為NBA首位連2季場均都締造大三元的球星。



今天是NBA例行賽的最後一天，雷霆明星前鋒喬治（Paul George）在封關戰火力噴發，他全場3分球14投8中，轟下全場最高的40分，這也是他本季第3次單場轟破40分大關，靠著他火力挹注，雷霆主場137比123擊敗灰熊，確定取得西區第6種子席位，季後賽首輪將遭遇爵士。



賽後衛少被問到，賽季場均大三元是否是他本季的目標之一，對此他沒有正面回答，僅說能夠打球就是一種上帝的恩賜，他也感謝隊友讓他可以每場比賽都做他自己想做的事，教練與制服組的官員也都做得很棒。（編輯：張銘坤）1070412



