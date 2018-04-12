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用電再創今年新高 恐亮第3顆橘燈

發稿時間：2018/04/12 19:04

最新更新：2018/04/12 19:24

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高溫加上悶熱，用電量連兩日衝破3000萬瓩，創下今年用電新高，亮起供電橘燈。（中央社檔案照片）高溫加上悶熱，用電量連兩日衝破3000萬瓩，創下今年用電新高，亮起供電橘燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北12日電）高溫加上悶熱，用電量連兩日衝破3000萬瓩，創下今年用電新高，亮起供電橘燈，最高用電發生在下午4時40分，用電量為3064.5萬瓩，備轉容量率5.22%；明天恐怕亮第3顆橘燈。

中央氣象局觀測，今天中午12時59分，台東大武氣溫達攝氏36.8度，是今年以來台灣平地最高溫。而今天台灣處於偏南風的環境，高溫多半在30度左右。

悶熱的天氣也讓台電今天用電量在下午4時40分達到3064.5萬瓩，接連兩天刷新今年用電新高，並擠進4月歷史用電第5高；台電表示，今天備轉容量為160萬瓩、備轉容量率為5.22%。

連續兩天亮起供電警戒的橘燈（備轉容量率小於等於6%），而這也是今年以來第12顆供電橘燈。

尚未進入夏季，各大機組尚在歲修中，包括台中7號機、興達1號機、麥寮3號機、大潭6號機、林口1號機、核三廠1號機，以及尚在申請併聯的核二廠2號機，供電能力超過500萬瓩。

台電今天最大供電能力超過3200萬瓩，不過預估13日仍可能亮起供電警戒橘燈，備轉容量率為5.92%。

根據台電提供資料，歷史4月用電新高前10名幾乎都出現在4月中下旬，而且都是在近3年創下，今日尖峰用電量為3064.5萬瓩，排名第5。

歷史4月用電量最高為2017年的4月19日，當日尖峰負載為3107.2萬瓩，第2至4名分別為2017年的4月21日、20日及18日，尖峰負載分別為3098.8萬瓩、3072.5萬瓩及3072.3萬瓩。（編輯：鄭雪文）1070412

延伸閱讀》新電價上路 達人教你入門版節電妙招

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