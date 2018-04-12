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潘武雄千安百轟達陣 中職第14人

發稿時間：2018/04/12 22:03

最新更新：2018/04/12 22:31

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統一獅隊潘武雄12日在對戰富邦悍將的比賽中，敲出第1000安，也是中職「千安百轟俱樂部」第14人。（中央社檔案照片）統一獅隊潘武雄12日在對戰富邦悍將的比賽中，敲出第1000安，也是中職「千安百轟俱樂部」第14人。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）統一獅隊潘武雄今天在主場台南棒球場對戰富邦悍將的比賽中，第9局從富邦投手張耿豪手中敲出安打，中職第22人生涯敲出第1000安，也是中職「千安百轟俱樂部」第14人。

興農牛2004年選秀以第一輪指名選進潘武雄，潘武雄當時因與球團隊簽約條件未能達成共識，又回業餘合庫再拚鬥一年，隔年再參加選秀，被統一獅選中。

現年37歲的老將潘武雄2006年正式展開職棒生涯，期間歷經大小傷痛，今年邁入職棒生涯第13年，他在去年9月29日先完成生涯百轟的里程碑，去年球季結束時，生涯安打數累積已達987支，距離千安只差13支。

潘武雄8日與中信兄弟比賽後，生涯安打數推升至998支，11日比賽打擊熄火，今天與富邦悍將交手，第5局上場打擊轟出兩分砲，9局下再從富邦悍將投手張耿豪手中敲出安打，完成個人生涯第1000安的紀錄，中職第22人，同時也是中職第14位達成千安百轟的選手。

對於千安百轟的紀錄，潘武雄先前曾表示，這是每名打職棒球員的目標，也對自己意義重大。

在完成千安百轟後的下一步，由於賽前已累積78次盜壘，潘武雄希望，未來能再完成生涯百盜。（編輯：方沛清）1070412

恭喜潘武雄神來兩棒！！今晚的兩安都很關鍵也在母子陪伴與見證下達成千安里程碑！球隊預計在5月26日台南主場賽事賽前舉辦武神潘武雄千安百轟慶祝儀式邀請全台地區武迷一起進場見證！！＃武神就是神＃恭喜潘武雄達成千安百轟

統一獅官方粉絲團發佈於 2018年4月12日

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