潘武雄千安百轟達陣 中職第14人

統一獅隊潘武雄12日在對戰富邦悍將的比賽中，敲出第1000安，也是中職「千安百轟俱樂部」第14人。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北12日電）統一獅隊潘武雄今天在主場台南棒球場對戰富邦悍將的比賽中，第9局從富邦投手張耿豪手中敲出安打，中職第22人生涯敲出第1000安，也是中職「千安百轟俱樂部」第14人。



興農牛2004年選秀以第一輪指名選進潘武雄，潘武雄當時因與球團隊簽約條件未能達成共識，又回業餘合庫再拚鬥一年，隔年再參加選秀，被統一獅選中。



現年37歲的老將潘武雄2006年正式展開職棒生涯，期間歷經大小傷痛，今年邁入職棒生涯第13年，他在去年9月29日先完成生涯百轟的里程碑，去年球季結束時，生涯安打數累積已達987支，距離千安只差13支。



潘武雄8日與中信兄弟比賽後，生涯安打數推升至998支，11日比賽打擊熄火，今天與富邦悍將交手，第5局上場打擊轟出兩分砲，9局下再從富邦悍將投手張耿豪手中敲出安打，完成個人生涯第1000安的紀錄，中職第22人，同時也是中職第14位達成千安百轟的選手。



對於千安百轟的紀錄，潘武雄先前曾表示，這是每名打職棒球員的目標，也對自己意義重大。



在完成千安百轟後的下一步，由於賽前已累積78次盜壘，潘武雄希望，未來能再完成生涯百盜。（編輯：方沛清）1070412



