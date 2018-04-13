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大谷翔平渴望多比賽 天使教頭：全力保護他

發稿時間：2018/04/13 10:31

最新更新：2018/04/13 11:01

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日本23歲「二刀流」球星大谷翔平轟動美國職棒MLB，如何平衡大谷的工作量，現在是天使隊的重要課題。（共同社提供）日本23歲「二刀流」球星大谷翔平轟動美國職棒MLB，如何平衡大谷的工作量，現在是天使隊的重要課題。（共同社提供）

（中央社德州阿靈頓12日綜合外電報導）日本23歲「二刀流」球星大谷翔平轟動美國職棒MLB，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）說：「他總是說他準備好了，但當前來講，我們絕對要盡我們所能來保護他。」

美聯社報導，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平過去2週橫掃大聯盟，不過球隊前13場比賽中他參與了8場，包括2場投球與6場打擊。如何平衡大谷的工作量，現在是天使隊的重要課題。

結束對遊騎兵3連戰後，大谷翔平透過翻譯表示：「我每天都跟防護員溝通，他們會試著瞭解我的狀況、體力，來判斷當天能不能比賽。球季剛開始，所以我覺得他們現在對我特別小心。」

「可是一旦球季越來越辛苦，進入夏天之後賽程更不好打的時候，我希望能讓他們給我更多上場機會。但如果不能，也不勉強，我會遵從球隊安排。」

索西亞說：「真的要試著平衡一下，這小子顯而易見的打擊實力以及要讓他登板投球所需要的準備功夫，兩者之間必須取得平衡。最重要的是我們會保持彈性，不會不知變通。我們會跟他一起討論，看他什麼時候可以上場，我們將會以此決定。」

對遊騎兵3連戰的最後一場，賽前練習時，大谷翔平拎著球棒站在打擊籠旁邊，等著打擊練習，一旁索西亞正在打球給內野手守備練習。索西亞回頭看了大谷一眼，大谷用燦笑回應總教練，拇指向上給他一個讚。

天使二壘手金斯勒（Ian Kinsler）說：「他的天分是如此特別，就我所知無人能比。我從來沒有遇過，可以像他這樣擊球又同時能飆100英里球速的球員。」

「他的作息飲食令人印象深刻，那是經過周密思考。不論是打擊或是守備上來說，他知道每天到球場以後要做些什麼事。」

遊騎兵後援投手馬丁（Chris Martin）過去2個球季在日本與大谷翔平是火腿隊友，兩人置物櫃相鄰，而且翻譯還是同一個人。

趁著這次3連戰，馬丁與大谷有機會再續前緣，找機會聊天，比賽中馬丁還把一壘上的大谷牽制出局。

馬丁說：「他超級謙虛。真是難以想像，包括過去在日本跟現在大聯盟，他所擁有的名聲…我很懷疑他是否真的在意過這些。他如此專注於球技，在球場上拿出最好的表現，毫不擔心球場以外的事情。」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070413

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