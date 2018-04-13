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大谷翔平擊出首支三壘打 天使7比1勝皇家

發稿時間：2018/04/13 11:53

最新更新：2018/04/13 12:08

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，12日作客堪薩斯市皇家隊，日籍二刀流球星大谷翔平持續好表現，擊出美職生涯首支三壘安打。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，12日作客堪薩斯市皇家隊，日籍二刀流球星大谷翔平持續好表現，擊出美職生涯首支三壘安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯12日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天作客堪薩斯市皇家隊，兩隊4連戰的首場比賽中，日籍二刀流球星大谷翔平持續好表現，擊出美職生涯首支三壘安打，並帶有3分打點。

這場比賽天使先攻，1局上天使開路先鋒金斯勒（Ian Kinsler），擊出左外野方向陽春全壘打，天使先馳得點。

先發的大谷翔平，排在第8棒，擔任指定打擊。他2局上首次上場打擊，面對皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedy），結果遭到三振；4局上，則是擊出左外野方向飛球被接殺。

6局上天使進攻，1出局後第6棒西蒙斯（Andrelton Simmons）擊出二壘安打站上得點圈，第7棒瓦布威納（Luis Valbuena）擊出內野飛球被接殺，2人出局。

輪由大谷翔平打擊，皇家先發甘迺迪（Ian Kennedy）故意保送他，希望對付第9棒的捕手馬多納多（Martin Maldonado），結果馬多納多擊出右外野方向飛球遭接殺，天使隊攻勢遭化解。

7局上，天使靠著連續安打再添2分，3比0領先皇家。之後西蒙斯（Andrelton Simmons）被保送，瓦布威納（Luis Valbuena）又擊出安打，2出局，天使滿壘。

接下來是大谷翔平打擊，此時皇家換投，由茂爾（Brandon Maurer）接替先發的甘迺迪。球數二好一壞後，大谷翔平看準茂爾投出的速球，擊出右外野方向的清壘三壘安打，大谷翔平站上3壘，拿下3分打點，這也是他美職生涯的第一支三壘打。

9局上，大谷翔平第5度上場打擊，擊出內野滾地球，靠野手選擇站上一壘，最後天使以7比1擊敗皇家，拿下4連戰首勝。

大谷翔平這場比賽5次打擊，擊出一支三壘安打，帶有3分打點，目前打擊率是3成46。台北時間16日，大谷翔平將在天使與皇家4連戰的最後一戰中，先發擔任主投。（編輯：屈享平）1070413

大谷翔平

面對偏高97英哩速球，大谷翔平一棒拉向右外野形成生涯首支三壘打，順便把壘上跑者全部送回來！快追蹤MLB Taiwan IG！ https://www.instagram.com/mlbtaiwan

MLB Taiwan 美國職棒大聯盟發佈於 2018年4月12日



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