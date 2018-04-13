/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

用電三創今年新高 連三天供電亮橘燈

發稿時間：2018/04/13 12:26

最新更新：2018/04/13 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃雅娟台北13日電）台電原本預估今天備轉容量率為5%以上，不過氣溫上升，上午11時左右，已經飆上3100萬瓩，連續三天刷新今年用電新高，可能創下歷史4月第2高；太陽光電及需量競價都可望為供電出力。

台電今天表示，通霄新1號機由於上午偵測到訊號異常，9時50分解聯，不過故障排除後已經開始重新啟動，預計12時至下午1時間能滿載供電。

而由於氣溫飆升，台電原本預定最高用電量為3070萬瓩，在上午11時左右已經達到3100萬瓩，台電排除通霄新1號機列入備轉容量，不過同時太陽光電貢獻約100萬瓩的供電，備轉容量率約為4.02%，連3天亮起供電警戒的橘燈，也是今年第13顆橘燈。

台電副中央調度監鄭有財表示，目前上午已經出現最高用電量3100萬瓩，估計下午用電尖峰差不多是這個數字，不過下午需量競價經濟型得標約90幾萬瓩，通霄新1號機如果順利併聯也可望挹注供電能力。

不過，今年用電量從4月11日首度突破3000萬瓩之後，連三天用電衝破今年新高，12日最高用電量3064.5萬瓩已經擠進歷史4月用電排名第5高，今天如果維持在3100萬瓩，可能刷新歷史4月用電第2高紀錄。（編輯：林沂鋒）1070413

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP