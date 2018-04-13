用電三創今年新高 連三天供電亮橘燈

（中央社記者黃雅娟台北13日電）台電原本預估今天備轉容量率為5%以上，不過氣溫上升，上午11時左右，已經飆上3100萬瓩，連續三天刷新今年用電新高，可能創下歷史4月第2高；太陽光電及需量競價都可望為供電出力。



台電今天表示，通霄新1號機由於上午偵測到訊號異常，9時50分解聯，不過故障排除後已經開始重新啟動，預計12時至下午1時間能滿載供電。



而由於氣溫飆升，台電原本預定最高用電量為3070萬瓩，在上午11時左右已經達到3100萬瓩，台電排除通霄新1號機列入備轉容量，不過同時太陽光電貢獻約100萬瓩的供電，備轉容量率約為4.02%，連3天亮起供電警戒的橘燈，也是今年第13顆橘燈。



台電副中央調度監鄭有財表示，目前上午已經出現最高用電量3100萬瓩，估計下午用電尖峰差不多是這個數字，不過下午需量競價經濟型得標約90幾萬瓩，通霄新1號機如果順利併聯也可望挹注供電能力。



不過，今年用電量從4月11日首度突破3000萬瓩之後，連三天用電衝破今年新高，12日最高用電量3064.5萬瓩已經擠進歷史4月用電排名第5高，今天如果維持在3100萬瓩，可能刷新歷史4月用電第2高紀錄。（編輯：林沂鋒）1070413