紅襪主場戰金鶯 林子偉本季首度先發

美國職棒大聯盟MLB紅襪隊13日主場迎戰金鶯隊，根據紅襪排出的先發陣容，林子偉擔任9棒游擊手。圖為檔案照片。（圖取自紅襪推特網頁twitter.com/redsox）

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪今天主場迎戰巴爾的摩金鶯，根據紅襪排出的先發陣容，林子偉擔任9棒游擊手。這是林子偉本週登上大聯盟以來，首度獲得先發機會。



紅襪金鶯4連戰首場比賽晚間將在芬威球場開打，紅襪下午公布先發陣容，由左投羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）掛帥先發，對上金鶯右投提爾曼（Chris Tillman）。



林子偉擠下前3場比賽先發鎮守游擊的工具人何特（Brock Holt），擔任先發9棒游擊手。根據MLB官方數據，林子偉大聯盟生涯還沒有和提爾曼對戰過。



紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）8日受傷後，林子偉升上大聯盟，在紅襪對紐約洋基3連戰中均未先發，其中兩戰替補上陣守游擊，累計2打席，三振與四壞各一。



過去3場比賽，何特打擊表現並不出色，9打數僅擊出一支安打，開季以來打擊率不到1成。



紅襪總教練柯拉（Alex Cora）日前表示，努涅斯（Eduardo Nunez）、何特和林子偉都能守游擊，他對柏格茨缺陣期間游擊守備很放心，將視對戰情況決定先發人選。（編輯：徐睿承）1070414



