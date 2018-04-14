美公布外匯操縱觀察名單 台灣再度未入榜

美國公布最新主要貿易夥伴外匯政策報告，台灣繼上次被移除外匯操縱觀察名單後，這次也未入榜。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北14日電）美國公布最新主要貿易夥伴外匯政策報告，台灣繼上次被移除外匯操縱觀察名單後，這次也未入榜。這次結果將中國大陸、日本、韓國、德國、瑞士及印度列為觀察名單，印度首次入榜。



美國財政部於美東時間4月13日公布「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，報告評定，這次審核期間，未有任何貿易夥伴藉由匯率政策從事不公平貿易競爭，但依據分析結果，仍將中國大陸、日本、韓國、德國、瑞士及印度列入觀察名單（Monitoring List），其中印度是首次入榜。



經濟部國際貿易局說明，美國財政部係是根據三項檢視要件，評定其貿易夥伴是否藉匯率政策從事不公平貿易，首先是貿易夥伴國對美國對貿易順差是否超過200億美元；其次為貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於GDP的3%。



第三，貿易夥伴國是否持續性進行單向外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。若同時構成上述三項標準門檻，貿易夥伴國將被認定為藉由匯率政策從事不公平貿易競爭。



依據報告指出，這次審視期間雖無任何貿易夥伴同時構成三項認定要件，但中國大陸構成第一項要件，德國構成第二項要件，日本與韓國同時構成第一與第二項要件，瑞士同時構成第二及第三項要件，印度則同時構成第一與第三項要件，因而仍被列入觀察名單。



台灣2017年對美貿易順差達167億美元；經常帳順差為840億美元，占台灣GDP的14.6%；台灣2017年淨購買外匯金額約70億美元，占GDP的1.3%。



由於台灣為小型開放經濟體，仰賴對外貿易，符合第二項要件難以避免，因美國外匯政策報告中有項但書，若連兩次僅符合三要件當中的一項，也有可能移出觀察名單，因此台灣這次未被美國列入外匯操縱觀察名單，也是繼去年10月美國財政部公布外匯政策報告以來，連續兩次未被列入觀察名單。



國貿局表示，美國10月仍會公布外匯政策報告，經濟部將與其他相關部會共同持續密切注意，並將隨時提醒進出口業者注意匯率變化，適時採取因應措施，以減少匯差對進出口貿易造成的衝擊。（編輯：陳永昌）1070414