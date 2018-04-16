4.4個月獎金挨轟 中油：815相關已自評零分

經濟部所屬國營事業台電、中油、台水、台糖去年度獎金最高可領4.4個月，引發外界質疑。圖為示意圖。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北16日電）中油、台電在去年815大停電後，年度獎金最高仍可領到4.4個月，受到外界質疑，中油董事長戴謙今天表示，自評中已將815相關項目評為零分，對其他應給予鼓勵部分，希望國人支持。
經濟部所屬國營事業台電、中油、台水、台糖去年度獎金最高可領4.4個月，引發外界質疑，去年815大停電，中油、台電為何還能領高額獎金？
對此，戴謙今天列席立法院經濟委員會前受訪，針對去年815大停電事件，代表中油再次向國人表示歉意；他並指出，中油相關人員已負起責任，包括前中油董事長陳金德也因此事請辭，天然氣事業部也有做相關懲處、檢討工作，而在年度自評中，中油也將相關項目自評為零分。
戴謙說明，雖然相關項目自評零分，但在其他項目中，由於同仁非常努力工作，去年稅前盈餘有新台幣500多億元，應該給予鼓勵的部分，希望國人給予支持。
經濟部長沈榮津在經委會會前被問及此事時也表示，針對國營事業年度獎金，有一套固定機制，也有外聘專家來做審查，還是要尊重審查機制；而相關報告將送至行政院，會尊重院裡的核定結果。
按照國營事業經營狀況及盈餘，行政院與經濟部會分別核定考成獎金及績效獎金。績效獎金部分依該年度盈餘決定，若達到法定盈餘，可獲獎金1.2個月，超額盈餘部分依各國營事業所訂級距累計，最高共可達2.4個月。
考成獎金部分，各國營事業會依財務及非財務等各項指標提出自評，由行政院核定等第後發給，列甲等者，獎金最高可達2個月。（編輯：李信寬）1070416
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