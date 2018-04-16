核二2號機再轉申請 原能會今召開首次審查會

核二廠2號機睽違680天再轉，在3月28日下午1時25分發生跳機意外。台電公司已提出核二2號機再轉申請資料，原能會表示，4月16日召開第一次會議，主要是請台電就跳機意外說明肇因並釐清原因。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者陳政偉台北16日電）台電公司已提出核二2號機再轉申請資料，原能會表示，今天召開第一次會議，主要是請台電就跳機意外說明肇因並釐清原因，審查還在進行當中，這週還會進行現場實地了解狀況。



核二廠2號機睽違680天再轉，在3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。



行政院原子能委員會找來6名外部專家及會內同仁組成審查小組，今天召開第一次的會議進行討論。原能會核能管制處副處長李綺思受訪時表示，召開的會議主要是就跳機事件的肇因進行釐清，也請台電說明後續改善措施。



李綺思說，會議中，審查委員就台電提出的說明，表示意見並提出專業的看法，雙方進行討論。之後將彙整台電後續的說明與措施，原能會也需進行現場實地了解狀況，一切都以確保安全無虞為第一，經過審慎評估後再做出結論。



原能會在4月9日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」第18條規定，提出核二廠2號機107年3月28日急停事件綜合檢討報告，內容包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及原能會指定反應爐暫態模擬分析等。（編輯：張均懋）1070416