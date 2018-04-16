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行政院：中研院院士吳茂昆接任教育部長

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王文淵基於使命感 將接工總新掌門

發稿時間：2018/04/16 16:48

最新更新：2018/04/16 17:24

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工總16日將改選理監事，基於使命感，台塑企業總裁王文淵（圖）將從現任理事長許勝雄手上接下掌門一職。（中央社檔案照片）工總16日將改選理監事，基於使命感，台塑企業總裁王文淵（圖）將從現任理事長許勝雄手上接下掌門一職。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝台北16日電）工總明天將改選理監事，將有1/2新面孔出線，基於使命感，台塑企業總裁王文淵將從現任理事長許勝雄手上接下掌門一職，行政、立法兩院院長賴清德、蘇嘉全都將出席明晚交接典禮。

中華民國全國工業總會明天下午召開第11屆新任會員代表大會暨理監事改選，現任理事長許勝雄屆滿卸任後，現任副理事長、台塑企業總裁王文淵可望接下掌門。

工總副理事長林明儒分析，工總密切關注國內財經、環保、能源、兩岸等各項議題，台塑事業體龐大，王文淵在事業繁忙之餘，還肯出來為工總做事，應該是基於使命感，要站出來為產業發聲。

工總常務理事何語則表示，王文淵當選理事長「沒問題」，除了時機（年齡）到了外，也該出來為產業服務。

他指出，依據工業團體法規定，理事連任不能超過1/2，除了外傳的前雲林縣縣長張榮味、現任國民黨籍立委顏寬恒外，還另有「新面孔」進入理監事會。

至於林明儒、何語會不會繼續擔任輔佐王文淵？林明儒低調說，還是要等明天選票開出來才知道；但何語肯定表示，未來仍將負責健保、基本工資、技職教育等相關議題。

工總秘書長蔡練生說，新出爐的理監事會名單將在明晚公布，經濟部長沈榮津會出席明天下午會員代表大會外，也將在晚間頒贈經濟獎章給名譽理事長許勝雄，賴清德、蘇嘉全均會出席新舊任理事長交接典禮，新理事長也會發表當選感言。（編輯：楊凱翔）1070416

延伸閱讀》王文淵：台塑企業下一步 邁入工業4.0

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