新台幣重貶倒地 外匯交易員點名4原因

新台幣16日開低走低，終場以29.425元兌1美元作收，重貶1.23角。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北16日電）今天新台幣開低走低，終場以29.425元兌1美元作收，重貶1.23角，匯價連4貶並創近3個月低，台北與元太外匯經紀公司總成交量13.865億美元。外匯交易員提出近期新台幣貶不停的4大原因。



「第一個原因，是美中貿易糾紛還有得吵。」外匯交易員表示，美中貿易爭議雖不至於釀成廣泛的貿易戰，但目前美國與中國互不相讓，分別祭出關稅壁壘，導致許多風險偏好較低的投資人提前出場，落袋為安，導致資金撤出。



其次，是地緣政治風險再起。外匯交易員說，美英法聯軍上週空襲敘利亞，影響投資人信心，全球股匯市都受到影響。在兩岸情勢方面，中國近期預計在台灣海峽實施解放軍實彈射擊操演，雖然不至於讓兩岸關係更加緊張，但仍影響投資人心理層面。



第三，中國日前宣布將擴大開放市場，加上A股納入MSCI新興市場指數在即，仍會吸引外資進入中國資本市場。外匯交易員說，外資在亞太市場的資金就是這麼多，當中國開放，將引發資金排擠效應，也是外資近期持續從台灣股匯市匯出的原因之一。



最後，則是套息交易導致的資金外流。外匯交易員解釋，美國雖然已經數次升息，但由於美元走勢疲弱，投資人擔憂買進美元恐「賺了利率、賠了匯率」，因此沒有買美元的誘因。然而近期美元已經築底，並未持續走弱，投資價值浮現。目前美元與新台幣存有不小的利差，賣新台幣改買美元，在利率上有套利空間，因此資金開始轉向美元。



展望新台幣後市，外匯交易員說，由於外資持續匯出，且出口商轉為惜售，新台幣有續貶空間，短線先看29.5元關卡。



新台幣兌美元今天開盤價為29.303元，最高29.29元、最低29.426元，尾盤收29.425元，貶值1.23角。（編輯：楊凱翔）1070416





新台幣16日匯價開低走低，終場以29.425元兌1美元作收，重貶1.23角，連4貶並創近3個月低，台北與元太外匯經紀公司總成交量13.865億美元。中央社製圖 107年4月16日

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