胡智為上大聯盟 最快下週對戰林子偉

坦帕灣光芒隊16日宣布，已將胡智為從小聯盟3A升上大聯盟隨隊征戰。（中央社檔案照片）
（中央社記者鄭崇生華盛頓16日專電）坦帕灣光芒隊今天宣布，已將胡智為從小聯盟3A升上大聯盟，今天起隨隊征戰，光芒隊下週五起對波士頓紅襪隊展開三連戰，胡智為將有機會對上效力於紅襪隊的林子偉。
光芒隊官網稍早公布，中外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）在前一場比賽滑壘過程中、右大拇指受傷，目前進入10天傷兵名單中，而光芒隊也將胡智為從3A德倫公牛隊（Durham Bulls）升上大聯盟，排入25人名單中，今天開始隨隊征戰。
這也是胡智為今年球季首次升上大聯盟，他去年在光芒隊出戰時都扮演中繼的角色。光芒隊今晚起在主場對德州遊騎兵隊展開三連戰，27日、下週五將作客波士頓紅襪隊，展開三連戰，也就是說，胡智為最快下週五有機會對上同樣來自台灣的林子偉。
巧合的是，美國媒體日前報導，效力於馬林魚隊的台灣左投陳偉殷預計將於27日復出，下週五開始，有望有來自台灣的3位選手同時登上大聯盟。1070417
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