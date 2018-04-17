胡智為本季首登大聯盟 後援2.2局失3分

效力光芒隊的胡智為16日中繼登場。8局上被敲出3分全壘打，所幸隊友一開始就累積超前分，最後光芒以8比4擊敗遊騎兵隊。（圖取自胡智為臉書網頁facebook.com）
（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）效力光芒隊的台灣旅美投手胡智為，今天被叫上大聯盟隨即出賽，第7局中繼登場。8局上胡智為被敲出3分全壘打，所幸隊友一開始就累積超前分，最後光芒以8比4擊敗遊騎兵隊。
坦帕灣光芒隊今天在官網宣布，將胡智為從小聯盟3A升上大聯盟，替補在昨天賽事中受傷的中外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）。
光芒今天在主場迎戰德州遊騎兵隊，前4局就取得8比1的領先。
7局上遊騎兵一人出局時，本賽季第一次被叫上大聯盟的胡智為，接替先發投手史奈爾（Blake Snell）中繼登場。胡智為很快就以5球解決另外2名打者，結束7局上賽事。
8局上，胡智為在解決2名打者後出現亂流，被韓國選手秋信守敲出一壘安打，又以四壞球保送一名打者，再被馬札拉（Nomar Mazara）敲出3分全壘打。所幸胡智為穩住陣腳，再讓對手以高飛球接殺出局，結束驚險的一局。
9局上，胡智為再度登場，這次他雖然被敲出一壘安打，還被對手盜上2壘，但繳出2個三振、一個接殺，讓對手以殘壘結束。
光芒最後以8比4擊敗遊騎兵隊，再度回到大聯盟的胡智為，今天共投出2.2局，被敲出包括一支3分砲在內共3支安打，2次三振與一次保送，自責失分率為10.13。（編輯：陳惠珍）1070417
延伸閱讀》陳偉殷重返大聯盟在望 最快28日先發
延伸閱讀》林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績
更多旅美台將消息》胡智為最快下週對戰林子偉