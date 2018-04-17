/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

王維中好投羅成範致勝轟 NC恐龍中止9連敗

發稿時間：2018/04/17 21:37

最新更新：2018/04/17 22:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手。中央社記者姜遠珍首爾攝　107年4月17日效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手。中央社記者姜遠珍首爾攝　107年4月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天對耐克森先發，投6局失掉2分，投出本季第4場優質先發，但無關勝敗；NC恐龍隊延長賽11局靠著羅成範致勝轟，以3比2拿勝、中止近期9連敗。

王維中今天首度與耐克森英雄隊交手，首局面對首名打者李政厚就被敲出安打，但沒有失掉分數，2局1人出局後被敲安打，接著讓打者敲出飛球、滾地球抓到出局數；3局2人出局後，王維中被洋砲喬伊斯（Michael Choice）敲出二壘打，但接著讓打者打成滾地球出局，沒有失掉分數。

王維中4局讓對手3上3下，5局1人出局後先投出保送，被李政厚敲出內野安打，讓打者打出滾地球抓到第2個出局數後，再被喬伊斯敲出安打，失掉2分。

NC恐龍隊近期戰績不佳，今天賽前連吞9敗，今天比賽前5局都沒能有得分攻勢，5局打完0比2落後，6局靠著保送、接連2支安打，攻下2分、扳平比數。

兩隊一路僵持不下，延長賽第11局上半，NC恐龍隊羅成範致勝轟，送回球隊超前分，耐克森隊下半局沒能拿分，NC恐龍隊拿下勝利，中止近期9連敗。

王維中今天總計用96球投6局，被敲7支安打，投出3次三振、3次保送， 失掉2分責失分，球隊2比2平手時退場，無關勝敗，防禦率2.53，最快球速148公里；王維中目前韓職生涯5場先發出賽，總計投出4場優質先發，戰績2勝1敗，今天雖沒能拿下勝投，但也是球隊順利止敗功臣之一。（編輯：黃于）1070417

效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手，台灣桃園球迷在首爾拉著布條為王維中加油。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年4月17日效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手，台灣桃園球迷在首爾拉著布條為王維中加油。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年4月17日
效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手，台灣球迷在首爾揮中華民國國旗為王維中加油。中央社記者姜遠珍首爾攝　107年4月17日效力於韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中17日晚間在首爾高尺洞小巨蛋球場客場與耐克森英雄交手，台灣球迷在首爾揮中華民國國旗為王維中加油。中央社記者姜遠珍首爾攝　107年4月17日

延伸閱讀》王維中接受韓媒專訪：來韓國不是為當藝人

延伸閱讀》視王維中為亞運威脅 南韓總教練要徹底分析

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 王維中NC恐龍
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP