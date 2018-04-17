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台股帶量下挫144點 月季線同步失守

發稿時間：2018/04/17 13:47

最新更新：2018/04/17 14:07

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台股17日在權值股走跌下，技術面出現轉弱現象，指數終場下跌144.10點，一舉跌破短中期均線、季線10908點及10900點關卡。（中央社檔案照片）台股17日在權值股走跌下，技術面出現轉弱現象，指數終場下跌144.10點，一舉跌破短中期均線、季線10908點及10900點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社台北17日電）美股大漲逾200點，但台股今天在權值股走跌下，技術面出現轉弱現象，指數終場下跌144.10點，一舉跌破短中期均線、季線10908點及10900點關卡，法人認為，台股短線恐偏弱勢整理。

終場加權指數來到10810.45點，下跌144.10點，成交值新台幣1524.25億元，呈現帶量下跌的弱勢格局。

晶圓代工龍頭台積電股價跌破半年線241.5元關卡，收盤下跌5.5元、以238元作收，創2個月來新低，跌幅達2.26%。股王大立光盤中一度拉回至3475元，中場由黑翻紅，終場逆勢上漲30元，以3580元作收，小漲0.85%。其他如可成下跌8.5元、鴻海下跌1.1元，國巨及玉晶光則下挫12及19元，近日強勢股呈現拉回修正走勢。

法人表示，台股近一個月呈現橫盤整理格局，今天出量下跌，相對國際股市弱勢，接下來恐怕轉為震盪偏弱格局。（編輯：張均懋）1070417

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