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台灣太陽能史上最大合併案 公平會准了

發稿時間：2018/04/18 14:28

最新更新：2018/04/18 14:51

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新日光與昱晶、昇陽科合併案為台灣太陽能產業史上最大合併案，公平會18日召開委員會，認為此案對整體經濟利益，大於限制競爭不利益，不禁止結合。圖左起依序為新日光董事長洪傳獻、昱晶董事長潘文炎、昇陽光電董事長劉康信合影。（中央社檔案照片）新日光與昱晶、昇陽科合併案為台灣太陽能產業史上最大合併案，公平會18日召開委員會，認為此案對整體經濟利益，大於限制競爭不利益，不禁止結合。圖左起依序為新日光董事長洪傳獻、昱晶董事長潘文炎、昇陽光電董事長劉康信合影。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北18日電）新日光與昱晶、昇陽科合併案為台灣太陽能產業史上最大合併案，備受矚目。公平會今天召開委員會，認為本案對整體經濟的利益，大於限制競爭的不利益，因此不禁止其結合。

新日光、昱晶與昇陽光電1月29日共同簽署合併契約，合併基準日訂今年10月1日。新日光將為存續公司並更名為聯合再生能源，昱晶與昇陽光電將為消滅公司；合併換股比例為每1股昱晶普通股換發1.39股新日光普通股，每1股昇陽光電普通股換發1.17股新日光普通股。

公平會今天發布新聞稿指出，新日光、昱晶及昇陽公司，主要營運業務均為太陽能電池及太陽能模組產銷，本案產品市場應為太陽能電池市場及太陽能模組市場，結合態樣為水平結合。結合後以新日光為存續公司，並更名為「聯合再生能源股份有限公司」，昱晶公司與昇陽公司為消滅公司。

公平會表示，經查結合後參與結合事業的太陽能電池銷售量雖有增加，但與全球其他同業市占率差距並不大，市場競爭仍屬激烈；另太陽能模組部分，結合後市占率增加有限，且不乏有相當規模國內外業者參與競爭，對市場影響尚屬輕微。

另外，公平會表示，台灣太陽能光電業者90%以上產能均為出口，而台灣尚非太陽能電池的主要需求市場，因此定價仍受全球市場的拘束，縱使在國內市場，亦因下游業者尚有轉換交易對象的可能性，無法單方任意調高價格，因此本結合案對市場競爭的影響應非顯著。

公平會進一步表示，台灣太陽能產能受限於經濟規模，多集中在太陽能電池製造，結合後存續公司將具有更高的籌資能力，投入技術研發與創新，發展台灣自有的模組品牌。且政府積極創造太陽能模組的內需市場，結合後存續公司藉台灣內需市場成長契機，建立以模組及系統銷售為主的整合式營運，協助太陽能產業升級，對整體經濟發展應屬有利。（編輯：許雅靜）

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