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最貴菜園35.5億元賣出 鄰近地區一半價格

發稿時間：2018/04/18 22:21

最新更新：2018/04/18 22:40

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台北市信義區世貿一館正對面，從「全台最貴菜園」到籃球場的789.83坪土地D1，18日以新台幣35.5億元由富邦資產售予盈保發展公司。圖為民國100年間，當地仍作為菜園使用。（檔案照片）中央社　107年4月18日台北市信義區世貿一館正對面，從「全台最貴菜園」到籃球場的789.83坪土地D1，18日以新台幣35.5億元由富邦資產售予盈保發展公司。圖為民國100年間，當地仍作為菜園使用。（檔案照片）中央社　107年4月18日

（中央社記者田裕斌台北18日電）台北市信義區世貿一館對面土地D1有「最貴菜園」之稱，富邦金控旗下富邦資產管理今天以新台幣35.5億元標出，單價與鄰近相比腰斬，但富邦資產管理認為價格合理。

富邦資產管理委託台灣金服公開標售位於台北世貿一館對面的4筆土地，總坪數789.83坪，標售底價35億元，每坪底價約443.13萬元；標售結果以35.5億元由富邦金關係人盈保發展得標，每坪均價約449萬元，富邦資產可認列獲利11.71億元。

不過，由於在房地產當熱時，D1鄰近土地標售價格動輒超過900萬元，今天D1的實際成交價不到一半，市場認為與行情有顯著差異。

富邦資產管理表示，依台北市信義計畫地區細部計畫相關規定，本區建築基地最小開發規模必須達3000平方公尺（約907.5坪），且限制興建住宅比率不得高於1/3並以高樓層往下連續設置為原則，這次公開標售案基地未取得建照且未達基地最小開發規模，依規定必須合併周邊土地參與開發才能符合法規要求。

富邦資產管理指出，由於D1無法獨立開發，價格較周邊條件完整的同地段價格為低，屬於合理範圍，且處分利益將回歸母公司，為股東創造最大利益。（編輯：鄭雪文）1070418

延伸閱讀》最貴菜園球場半價成交 房仲：供附近地主認知行情

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