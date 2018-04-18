最貴菜園35.5億元賣出 鄰近地區一半價格

台北市信義區世貿一館正對面，從「全台最貴菜園」到籃球場的789.83坪土地D1，18日以新台幣35.5億元由富邦資產售予盈保發展公司。圖為民國100年間，當地仍作為菜園使用。（檔案照片）中央社 107年4月18日