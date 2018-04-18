今年Mac報稅不卡卡 財政部打包票5分鐘完成

財政部財政資訊中心表示，今年已對Mac版報稅系統進行改版，時間從40分鐘縮短至5分鐘就可完成報稅。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北18日電）去年飽受批評的Mac電腦報稅，今年已大幅改善。財政部財政資訊中心表示，今年已對Mac版報稅系統進行改版，民眾使用憑證登入後即可進行申報，時間縮短至5分鐘，且行動裝置也可使用。



一年一度的報稅月將屆，然而每年報稅對蘋果電腦使用者來說，可說是一場惡夢，去年甚至有民眾到國發會的公共政策網路參與平台「提點子」上發文，表示想用Macbook報稅像是種「奢求」，引發立法委員關切，要求財政部改善，行政院政務委員唐鳳也關注到蘋果電腦報稅「卡卡」的問題。



為此，去年行政院「公共數位創新小組」與財政部財政資訊中心合作，成立工作坊，邀集蘋果電腦使用者共同參與討論，一共召開了4次會議，討論如何將報稅軟體流程與介面重新設計，並建置適用於蘋果電腦的報稅系統，日前已建置完成。



立法院財政委員會今天到財政部財政資訊中心進行考察。財政資訊中心國稅組組長羅世江表示，新版Mac報稅系統提供「引導式作業介面」，提供明確操作指引。民眾登入系統時，可任選健保卡憑證、自然人憑證、金融憑證，或者戶口名簿＋查詢碼4種登入方式，系統會自動進行環境檢測，不符系統要求就會引導使用者安裝相關程式。



羅世江指出，新版報稅系統介面更加美觀與人性化，尤其對蘋果電腦使用者來說，簡化了繁複的操作流程，將可大幅縮短網路報稅的時間。原本用蘋果電腦網路報稅，下載元件後到完成報稅，大約要花40分鐘的時間，現在只要5分鐘就能完成，方便許多。（編輯：李信寬）1070418





新版報稅系統介面更加美觀與人性化，現在用蘋果電腦網路報稅，現在只要5分鐘就能完成，方便非常多。（財政資訊中心提供）中央社記者邱柏勝傳真 107年4月18日

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