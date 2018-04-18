施崇棠續任華碩董事長 徐世昌接副董

電腦品牌廠華碩持續推動接班布局，董事會18日通過由施崇棠（圖）續任董事長。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北18日電）電腦品牌廠華碩持續推動接班布局，董事會今天通過由施崇棠續任董事長，策略長徐世昌接任副董事長，原任副董事長的曾鏘聲續任集團總裁，施崇棠也透過內部信向全體員工說明此人事案。



鏡週刊今天報導，華碩3月下旬舉行內部高層會議，掀起華碩全球副總裁暨系統業務總經理陳彥政與開放平台業務總經理許佑嘉的人事卡位風波，施崇棠感到心力交瘁，宣布將在6月退休。報導也指出，華碩副董事長曾鏘聲提案要求分割並掌管華碩金雞母的主機板事業群，因此相關人員已搬離華碩總部。



針對鏡週刊報導，華碩稍早接受中央社採訪表示，無法評論，因為此事屬於董事會職權，將以董事會決議公告為準。不料華碩晚間意外發布重大訊息公告，由施崇棠續任董事長等人事案，似乎是為了安定軍心。



施崇棠發出內部信向全體員工說明，未來的5到10年之間，華碩的營運方向是要確保主要事業群的營運獲利成長，同時為公司建置智慧企業，導入智聯服務及新零售，進而開拓新成長契機，其中的營運複雜度及決策取捨，需要全方位的思考辯證以擬定策略，也需要優秀經理人的專注執行，以奠定勝機。



施崇棠表示，目前的經營團隊在策略運營上各擅勝場，也有不同專注領域，在經營能力上多有互補，考慮到產業變化及團隊完整性，他決定續任經營團隊的一員，為華碩做出努力及貢獻。



施崇棠強調，未來數年之內，也將從華碩內部暨外部積極培育及招募優秀經理人，為華碩建立人才庫及未來接班梯隊。（編輯：楊凱翔）1070418