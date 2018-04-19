/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中選會史瓦濟蘭吳茂昆麻疹
>rss

台積電強攻 台股漲123點扭轉技術面劣勢

發稿時間：2018/04/19 13:49

最新更新：2018/04/19 15:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台股19日由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，終場上漲123點。（中央社檔案照片）台股19日由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，終場上漲123點。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北19日電）台股今天由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，終場上漲123點，不但攻克10900點大關，並站回所有均線之上，扭轉技術面劣勢，多頭重掌發球權。

加權股價指數終場上漲123.33點，漲幅1.14%，收在10971.22點，成交值新台幣1530.42億元，呈現價量俱揚格局。

台積電今天大漲2.73%，帶動電子權值股大漲；鴻海雖一度破底，但低接買盤出籠，股價由黑翻紅。之前強勢族群被動元件、矽晶圓續強，加上生技類股也加入多頭行列，多頭氣勢驚人。

分析師表示，台股18日壓低結算，漲幅不如亞股，不過外資已在台指期大舉加碼多單，連數月以來呈現弱勢的台指選擇權市場也罕見出現買權領先賣權，外資近期賣超動作可望趨緩，帶動台股出現補漲行情。

法人指出，台股今天拉出帶量長紅，化解下探半年線10781點的技術面劣勢，且成交值創下一個月以來的大量，若國際股市續強、外資由賣轉買，有機會再度挑戰11000點整數關卡。

分析師進一步認為，上市櫃公司近期陸續召開法人說明會，對今年業績展望表示看法，漲價題材依舊是市場資金追逐的焦點，接下來上市櫃公司第1季的財報表現，將讓市場焦點回歸基本面。（編輯：張良知）1070419

台股今天由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，大漲123點，不但攻克10900點大關，並站回所有均線上，多頭重掌發球權。中央社製圖 107年4月19日台股今天由即將召開法人說明會的台積電領軍，展現補漲氣勢，指數開高震盪走高，大漲123點，不但攻克10900點大關，並站回所有均線上，多頭重掌發球權。中央社製圖 107年4月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台積電台股股市
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP