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台積電7奈米進展快 估貢獻今年10%營收

發稿時間：2018/04/19 16:48

最新更新：2018/04/19 16:59

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晶圓代工廠台積電7奈米製程進展快速，預期今年可望貢獻10%營收。（中央社檔案照片）晶圓代工廠台積電7奈米製程進展快速，預期今年可望貢獻10%營收。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北19日電）晶圓代工廠台積電7奈米製程進展快速，台積電資深副總經理暨財務長何麗梅今天法說會上指出，預期今年可望貢獻10%營收，至第4季7奈米製程單季營收貢獻比重將逾20%。

台積電下午召開法人說明會，總經理暨共同執行長魏哲家表示，至今年底估計將有50個客戶產品設計定案（Tape out），產品涵蓋伺服器、遊戲機與人工智慧（AI）等領域。

台積電資深副總經理暨財務長何麗梅指出，今年7奈米製程可望貢獻10%營收，至第4季單季營收貢獻比重將逾20%。

至於10奈米製程，何麗梅表示，第1季10奈米製程營收比重將約19%，預期至第4季單季營收比重將滑落到個位數百分點。

因應擴充光罩產能，及支付極紫外光（EUV）預付款需求，何麗梅指出，今年資本支出金額將達115億至120億美元，將較原訂的105億至110億美元高出10億美元。

何麗梅表示，未來幾年的資本支出將介於100億至120億美元水準，將可支應未來年營收成長5%至10%的需求。

針對美國政府禁止美國企業銷售零組件給中興通訊一事，何麗梅表示，台積電有非常大的客戶群，營運應不會受到影響。

至於南京12吋廠進展，何麗梅指出，4月開始小量產，第一期月產能2萬片規模，將以中國大陸客戶為主。（編輯：黃國倫）1070419

延伸閱讀》台積電降今年目標 手機弱挖礦不確定

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