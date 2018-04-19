賴清德盼民進黨團 全力支持深澳電廠

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院長賴清德今天中午與民主進步黨立委便當會，溝通能源轉型相關議題，賴清德表示，為實現穩定供電與發展經濟，協請立法院民進黨團全力支持建置深澳電廠，並向外界說明。



行政院發言人徐國勇會後轉述表示，為達西元2025年非核家園，能源配比需有合理配置，會中賴清德與立委溝通深澳電廠建置、核二廠2號機再轉等相關議題，爭取立委支持，並由經濟部能源局、環境保護署、農業委員會、內政部等相關部會進行報告。



行政院副發言人丁允恭表示，賴清德在會中提到，目前核能發電占比20%，未來將以20%再生能源取代，同時也必須落實穩定供電；另外80%的火力發電，目標是50%天然氣發電與30%燃煤發電；在這些目標下，為保障國民健康，將盡量降低空氣污染。



丁允恭表示，賴清德指示經濟部與台電，核二廠2號機盡速恢復運轉，但一定要確保安全無虞；深澳電廠建置方面，為實現穩定供電與發展經濟，協請民進黨團全力支持並向外界說明。



由於今天賴清德與立委便當會時間長達2個多小時，媒體詢問立委關切的爭議點為何？徐國勇表示，與會立委提到深澳電廠爭議已經成為選舉的政治操作議題，行政部門應該詳加說明。



徐國勇說，立委也關切深澳電廠的環評爭議，政院在會中向立委解釋，瑞芳地區海岸管理屬於「漁業法」的範疇，漁業法將海洋保育區分成3類，而深澳電廠所在位置屬於第三類，可分區多功能使用，立委希望行政院能把這部分加強說明清楚。不過，要求深澳電廠重啟環評的民進黨立委劉建國，沒有出席便當會。



媒體詢問，經過溝通，立法院民進黨團是否將力挺興建深澳電廠？徐國勇回應，今天不是每位民進黨立委都到場開會，後續將由民進黨團總召柯建銘向黨團說明。（編輯：陳永昌）1070419