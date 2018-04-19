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核三機組出狀況 台電：不影響供電

發稿時間：2018/04/19 21:39

最新更新：2018/04/19 21:51

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圖為核三廠1號機。（中央社檔案照片）圖為核三廠1號機。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋、林孟汝台北19日電）核三1、2號機出狀況，原能會今天表示，1號機在歲修時發現問題，2號機部分則不影響正常運轉，之後將續監督台電，確保一切都沒有問題。台電也表示，不影響近日供電。

核三廠1號機自4月3日開始第24次大修，預計將進行至5月17日結束。原子能委員會今天表示，日前依排程進行蒸汽產生器A台熱交換管渦電流檢測時，發現1支熱交換管有一約0.5公分周向裂紋指示（約1/10圓周），經既有程序研判已達塞管標準。

原能會副主委邱賜聰表示，這支出狀況的交換管，核三廠將會請原設備廠家依國際間相關作法，為該熱交換管安裝穩定器及進行塞管隔離處理，以確保整體蒸汽產生器管束完整性，而原能會將持續監督電廠機組大修作業品質。

台電發言人徐造華表示，核三廠1號機有3台蒸汽產生器，每台蒸汽產生器計有5626支熱交換管，總共有1萬7000多支熱交換管，國外也曾有發生裂紋相同的例子，目前已進行塞管，並進行平行擴展檢測確認無其他類似問題。

徐造華表示，正在運轉的核三2號機也發生A串緊要匯流排偵測到失電情形，啟動緊急柴油發電機，但不影響2號機運轉狀況，會再深入調查原因，不會影響近日供電。

邱賜聰也指出，只要有影響就會要求台電降載或是停止運作，後續會持續觀察監控，確保一切都沒有問題。

至於未來幾天的供電情形，依台電官網未來二個月的電力供需預測，除4月下旬為供電警戒橘燈外，5月上旬至6月中旬均為供電吃緊黃燈。（編輯：鄭雪文）1070419

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