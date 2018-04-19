台積電法說會預熱 台股上漲103點

美股漲跌互見，台股19日在台積電、聯發科強勁帶動下，指數早盤上漲103.09點；法人表示若外資歸隊，台股有機會出現補漲。（中央社檔案照片）
（中央社記者張良知19日電）美股漲跌互見，台股今天在台積電、聯發科強勁帶動下，指數早盤上漲103.09點，達10950.98點，站回10900點關卡，並突破短中期均線反壓；法人表示若外資歸隊，台股有機會出現補漲。
美股在企業財報多空消息中震盪，道瓊工業指數下跌38.56點，收在24748.07點；NASDAQ指數上漲14.14點，收在7295.24點；S&P 500指數上漲2.25點，收在2708.64點；費城半導體指數下跌13.94點，收在1343.78點。
台股今天由下午將召開法人說明會的台積電領軍，盤中一度大漲5元，買盤明顯回流；而美國政府禁止美國企業銷售零組件給中國大陸通訊設備廠中興通訊，也激勵買盤流向聯發科，早盤股價一度大漲12.5元，創下33個月來新高。其他如樺漢、大中、撼訊等也為盤中熱門指標。
法人指出，資金近期集中在漲價題材的矽晶圓、被動元件上，即將陸續公布的第1季財報，將吸引資金轉向基本面佳的個股；台積電法說會對於景氣釋出的展望，也將透露半導體族群今年業績表現走向。（編輯：黃國倫）1070419
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