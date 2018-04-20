華南銀在美國違規 聯準會令限期改善

美國聯邦準備理事會19日表示，華南銀行紐約分行在遵循美國反洗錢規定上有明顯缺失，已要求限期改善。圖為華南銀行總行大樓。（圖取自維基共享資源，作者：Padai，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者鄭崇生華盛頓19日專電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，華南銀行紐約分行在遵循美國反洗錢規定上有明顯缺失，已發布「禁制令」（cease and desist order），要求限期改善。



Fed新聞稿中指出，Fed與紐約州金融署於去年6月30日調查發現，華南銀行紐約分行在風險控管和遵循美國反洗錢相關規定上風險識別不足，有明顯缺失，今天發布禁制令，要求限期改善。



禁制令羅列出10多項改善要求，其中，要求華南在今起30天內，與Fed認可的第三方合作，重新審視2016年1月1日至2016年6月30日間的電匯交易活動，是否有高風險客戶涉及可疑行為。



另外，包括在公司治理和管理監督、法遵計畫、對客戶的盡職調查、可疑活動監測與通報程序、警示審查與處置的改進程序及內部審計上，華南也須於今起60天內，向Fed遞交改善計畫及相關報告書。



這是繼兆豐銀行後、台資銀行在美國分行又傳法遵缺失，華南目前暫時未遭罰款，而是要求限期改善。（編輯：屈享平）1070420



華銀與Fed簽署合意書 未遭罰款



（中央社記者韓婷婷台北20日電）華南金控今天發布重大訊息，旗下華南銀行去年6月底遭美國主管機關金檢，顯示在防制洗錢制度的管理及遵循不足，雙方並簽署合意書，並未遭到罰款。



華南金表示，華銀已與美國聯邦儲備理事會（Fed）簽署合意書，雙方合意針對紐約分行的防制洗錢制度提出改善計畫並落實執行，Fed在合意書中指出：「華南商業銀行已採取措施來降低銀行秘密保護法／防制洗錢的風險，並持續執行改善對紐約分行相關營運活動的督導及法令遵循計畫」。



華南金指出，合意書的簽署源起紐約分行去年6月30日接受美國聯邦儲備銀行（FRB）及紐約州金融服務署（DFS）聯合金融檢查，檢查結果顯示紐約分行在防制洗錢制度的管理與遵循顯有不足，須提升改善。



華銀在去年8月底接獲FRB與DFS的聯合金融檢查報告後，總行立即成立專案小組，委聘第三方專業顧問協助紐約分行進行改善工作，並依規畫時程陸續完成改善。



華銀強調，改善期間董事長吳當傑每季親赴紐約拜會美國監理機關，說明改善規畫及執行情形，宣示落實法令遵循與防制洗錢工作的決心，獲得主管機關肯定良好的溝通與積極的作為，回應華銀是朝正確的方向上努力。



華銀表示，面對海外金融機構監理日趨嚴格的趨勢，已將法令遵循作為公司治理核心要務，建立從上而下的防制洗錢及法令遵循架構，並強化總行對海外分行的督導。（編輯：張均懋）1070420