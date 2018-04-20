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台積電重挫 台股下跌後收斂重返10800點

發稿時間：2018/04/20 11:07

最新更新：2018/04/20 11:29

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台積電重挫，台股一度重跌近200點，盤中跌幅漸收斂重回10800點之上。（中央社檔案照片）台積電重挫，台股一度重跌近200點，盤中跌幅漸收斂重回10800點之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電重挫，蘋概股三巨頭失神，台股一度重跌近200點，回測半年線，盤中跌幅漸收斂重回10800點之上。法人表示台股短線若放量後跌幅收斂，有機會回穩。

台積電今天早盤重挫逾6%，牽動台股早盤下跌超過190點，5日、10日、月線和季線等均線失守，回測半年線約10793點。盤中OTC櫃買指數回穩，台股大盤跌幅逐漸收斂，重回10800點之上。

到10點21分，台股加權指數來到10814.89點，下跌156.33點，跌幅1.42%，成交值新台幣711.5億元。電子股盤中跌2.4%，金融股小跌0.14%。

台積電法說會第2季展望不如市場預期，也調降今年營運目標，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.7%，影響蘋果股價也下挫2.8%，台股蘋概股三巨頭失神。

台積電盤中來到230.5元，跌5.7%；鴻海來到84.2元，跌0.9%；股王大立光來到3445元，跌1.2%。

主要電子權值股聯發科盤中來到358.5元，跌0.5%；可成來到357元，跌3.7%。

金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤下整理。

元富投顧總經理劉坤錫表示，台股盤中走勢反映市場對台積電法說第2季展望不若預期，此外虛擬貨幣挖礦類股也明顯修正，大盤連動下挫近200點。

不過OTC櫃買指數相對持穩，顯示內資及本土法人影響不大，盤中台股跌幅逐漸收斂，重新站回10800點之上，預估今天量能在1500億元左右。

展望台股後市，劉坤錫指出，台股短線若放量後跌幅收斂，有機會回穩，若跌幅收斂不明顯，籌碼可能相對零散，還需觀察今天台股整體走勢。（編輯：林沂鋒）1070420

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