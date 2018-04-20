張忠謀最後一次股東報告 有信心更好

台積電將於6月5日召開股東常會，董事長張忠謀在年報致股東報告書中表示，有信心未來將更美好。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹20日電）台積電將於6月5日召開股東常會，董事長張忠謀會後將退休，他在年報致股東報告書中表示，感謝股東們長期對台積電的支持，有信心未來將更美好。
台積電年報出爐，張忠謀在致股東報告書中表示，他於民國106年10月，以過去30年來擔任台積電董事長的身分，宣布將在107年6月上旬股東會後退休。
張忠謀指出，除他之外的所有台積電現任董事，全數都同意被提名，且若是當選將續任下屆董事；董事們並同意支持台積電採取雙首長平行領導制度，由總經理暨共同執行長劉德音擔任董事長，魏哲家擔任總裁。
張忠謀表示，歷久不衰的商業模式、跨產業的設計生態系統夥伴關係，及涵蓋誠信正直、承諾、創新與客戶信任的核心價值，都是讓台積電成為「大家的代工廠」的堅實基礎，並創造台積電與積體電路創新者之間雙贏的夥伴關係。
台積電將持續精進半導體製程技術，並強化製造能力，以滿足客戶與日俱增的要求，並置身於釋放創新動能的前線。
張忠謀指出，由於科技與終端產品應用在嶄新的數位時代歷經前所未有的改變，專業積體電路製造服務商業模式仍將會是台積電成功的基石，並將持續引領台積電創造價值，並且為股東賺取豐厚的報酬。
張忠謀感謝股東們長期以來對台積電的支持，他表示，過去30年來走過了漫長的道路，但更多的目標還等著去達成，有信心未來將更美好。（編輯：張均懋）1070420
延伸閱讀》張忠謀6月退休 台積電將尊稱他創辦人
延伸閱讀》張忠謀3月與美商務部官員會面 他們談了些什麼？
延伸閱讀》台積電晶圓代工市占率去年56% 連8年成長