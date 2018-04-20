台積電挫跌逾6% 台股早盤下跌194點

美股全面收黑，加上台積電第2季展望不如預期，台股早盤下跌逾190點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北20日電）美股全面收黑，加上台積電第2季展望不如預期引發ADR重挫5.7%。台股今天在台積電重挫16.5元、跌幅逾6%下，指數早盤下跌逾190點，跌破10800點關卡，盤中跌至10776.41點。



道瓊工業指數終場下跌83.18點，收在24664.89點。標準普爾500指數下跌15.51點，收在2693.13點；那斯達克指數下跌57.18點，收在7238.06點。



由於台積電第2季展望不如市場預期，台積電ADR和蘋果股價下挫，台積電早盤重挫拖累台股跌破10800點關卡，下探10794點半年線支撐。1070420



台積電開盤重挫6.7% 股價創今年新低



（中央社記者張建中新竹20日電）晶圓代工廠台積電第2季營運展望不如預期，引發市場失望性賣壓出籠，股價開盤跳空下跌16.5元達新台幣228元，跌幅6.7%，創今年新低價。



挖礦需求持續強勁，只是智慧手機市場需求疲弱，台積電第2季營運展望保守，預期季營收將約78億至79億美元，將季減7%至8%，低於市場預估的較第1季持平水準。



法人認為，蘋果（Apple）iPhone處理器將自10奈米轉換至7奈米製程，第2季需求大降，是影響台積電第2季展望保守的主因。



除智慧手機需求疲弱外，挖礦下半年需求也具不確定性，台積電將今年營運目標自原先的成長10%至15%，調降至成長10%。



台積電展望不如預期，衝擊美國存託憑證（ADR）跌破40美元關卡，收在39.53美元，跌幅達5.7%，並創今年新低價，台積電今天股價同樣表現疲弱，開盤跳空達新台幣228元，跌16.5元，跌幅6.75%，同創今年新低。（編輯：張均懋）1070420