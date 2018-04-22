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報稅8大錯誤樣態 這5種最常見小心別犯

發稿時間：2018/04/22 08:50

最新更新：2018/04/22 09:05

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國稅局整理出報稅8大錯誤樣態，其中又以「保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與扶養」為最常見的5項錯誤。圖為民眾報稅。（中央社檔案照片）國稅局整理出報稅8大錯誤樣態，其中又以「保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與扶養」為最常見的5項錯誤。圖為民眾報稅。（中央社檔案照片）

聰明報稅專題報導（中央社記者邱柏勝台北22日電）5月報稅月進入倒數計時，國稅局整理出報稅8大錯誤樣態，其中又以「保險、捐贈、醫藥、購屋借貸與扶養」為最常見的5項錯誤，提醒民眾注意，以免申報錯誤遭補稅處罰。

每年綜所稅申報期間，常有納稅義務人因不熟悉法令或一時疏忽，而有漏報所得或虛列扣免額的事情發生，國稅局不僅會發單要求納稅義務人補稅，若達處罰標準還會處以罰鍰。為此國稅局整理出常見報稅錯誤類型，主要可分成免稅額、扣除額與財產交易所得3大類、共8種樣態，提醒民眾注意，以免申報錯誤遭補稅處罰。

一、免稅額：

1.虛列配偶免稅額：國稅局官員表示，依稅法規定，配偶須共同申報所得稅，若以其中一人擔任納稅義務人，則可列報配偶免稅額。不過民法採登記制，婚姻關係的存續，是以「登記年度」為準，因此納稅義務人若在課稅年度尚未辦理結婚登記，則該年度不可與配偶合併申報。

例如，小明與小花去年底辦婚宴，但今年一月才到戶政事務所辦理登記，由於登記日在民國107年，因此小明夫妻今年5月報稅時，仍是分開申報，明年申報今年度的所得稅時，則可選擇合併或是分開申報；等到後年申報明年度所得時，則必須合併申報。

2.其他親屬免稅額：納稅義務人列報扶養其他親屬，該名親屬須未滿20歲，或滿20歲以上但仍在學，或屬於身心障礙、無謀生能力，同居一家並確實受納稅義務人扶養，且必須證明該名親屬的父母（順位在前的扶養義務人）也沒有所得、財產資力，才能列報該名親屬的免稅額。

此外，納稅者、配偶或受扶養兄弟姐妹的教育學費，不可申報教育學費特別扣除額；而申報扶養滿70歲以上非直系親屬，亦不適用增加50%的免稅額。

二、扣除額：

3.醫藥費與生育扣除額：納稅義務人去年所支付的醫藥及生育費，必須是針對身體病痛接受治療而支付的費用，且是在公立醫院、全民健康保險特約醫療院(所)，或經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院支付的費用，才能列報扣除；至於醫美、整形或是坐月子中心的支出費用，就不能列報扣除。

4.捐贈扣除額：納稅義務人去年安太歲、點光明燈、寫牌位的費用，都有對價關係，而非捐贈性質，因此也不可以在報稅時列舉扣除。另外，義賣收據也不可申報捐贈列舉扣除額。

5.保險費扣除額：列報保險費扣除額，必須是納稅義務人、配偶或受扶養的「直系」親屬人身保險費，且其要保人與納稅義務人同一申報戶，才能列報扣除，每人（被保險人）每年扣除數額以新台幣2萬4000元為限，全民健保的保險費則可另計。

6.購屋借款利息扣除額：列報購屋借款利息扣除額，應注意不動產須為納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記所有，因購屋目的而借款。且納稅義務人、配偶或受扶養親屬中，至少有一人去年須在該地址辦理戶籍登記，且以一屋為限。此外，房屋租金支出與購屋借款利息，兩者只能擇一列舉扣除。

7.標準扣除額與列舉扣除額只能擇一適用：納稅義務人可根據自身情況，自行選擇採標準扣除額或列舉扣除額，但若民眾未於期限內報稅，或忘記採列舉扣除額並經稽徵機關視為選定適用標準扣除額者，於稽徵機關核定後，不得再要求變更適用列舉扣除額。

三、財產交易所得：

8.未依實際交易核實申報：此種錯誤常見於民眾去年有房屋買賣的情況。若民眾去年有財產交易所得，應主動蒐集相關買賣契約，以及任何可證明成本費用的單據，依法核實申報，以免遭受補稅處罰。（編輯：林孟汝、林沂鋒）1070422

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