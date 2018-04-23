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投打對決纏鬥21球 大聯盟新紀錄出爐[影]

發稿時間：2018/04/23 10:46

最新更新：2018/04/23 11:45

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美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊22日迎戰舊金山巨人隊。巨人打者白爾特首打席即與天使投手巴利亞纏鬥整整21球，刷新大聯盟投打纏鬥最多用球數紀錄。（圖取自MLB YouTube網頁）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊22日迎戰舊金山巨人隊。巨人打者白爾特首打席即與天使投手巴利亞纏鬥整整21球，刷新大聯盟投打纏鬥最多用球數紀錄。（圖取自MLB YouTube網頁）

（中央社記者曹宇帆安那罕22日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天迎戰舊金山巨人隊。巨人打者白爾特首打席即與天使投手巴利亞纏鬥整整21球，這約長12分45秒的對決，也刷新大聯盟投打纏鬥最多用球數紀錄。

這項投打對決的數據，是從1988年開始列入。原先紀錄是大聯盟現役最老投手柯隆（Bartolo Colon）在1998年6月26日對付打者古提瑞茲（Ricky Gutierrez），兩人纏鬥了20球，最後柯隆三振了古提瑞茲。

今天比賽中，白爾特（Brandon Belt）第一局上場打擊，面對天使先發投手巴利亞（Jaime Barria），兩人纏鬥21球，其中有16球被打成界外，最後才遭接殺。天使總教練索西亞（Mike Scioscia）出席賽後記者會時表示，白爾特的打擊令人難以置信，以致巴利亞得用21球才能解決他，這應該是項紀錄。

根據巨人隊估算，白爾特與巴利亞的交手，持續了12分45秒，雖然白爾特最後未能擊出安打，但是他回到場邊休息區，隊友紛紛跟他擊掌示意。

另據大聯盟統計，巴利亞面對白爾特投至2好3壞滿球數後，白爾特連續擊出11個界外球，由於巴利亞在首局對付白爾特用了21球，以致這位天使的先發投手投完第一局，用球數即高達49。

巴利亞最後投至第3局，沒人出局滿壘時被換下，總計這場比賽他投了77球。今天狀況不錯的白爾特則是5支3，其中包括1支陽春全壘打，最後巨人是以4比2擊敗天使。（編輯：屈享平）1070423

The longest AB ever recorded! A 21-pitch battle. (via @pitchersnation)

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