LINE跨足台灣電信戰場 推月付299起吃到飽

通訊軟體LINE與遠傳電信23日共同宣布，LINE MOBILE一站式電信服務將於4月24日上線，以不同傳輸速率推出月付299元、399元、499元等4G吃到飽資費方案。中央社記者吳家豪攝 107年4月23日

（中央社記者吳家豪台北23日電）通訊軟體LINE今天與遠傳電信共同宣布，LINE MOBILE一站式電信服務將於4月24日上線，以不同傳輸速率推出月付新台幣299元、399元、499元等4G吃到飽資費方案，網內互打均免費。



LINE MOBILE讓用戶從申辦、帳單查詢、繳費與客服服務等，都可透過LINE MOBILE官方帳號在線上完成，且LINE MOBILE用戶於合約間，每月依帳單金額可獲得LINE Points 2%點數回饋，未來不定期推出用戶限定貼圖。



LINE MOBILE推出的3種資費都可享4G上網吃到飽、網內互打免費，主要差別在於月付299元方案傳輸速率最高10Mbps，無網外免費分鐘數，鎖定輕量上網族；月付399元方案傳輸速率最高21Mbps，每月送20分鐘網外免費分鐘數；月付499元方案4G上網不限速，每月送25分鐘網外免費分鐘數。



LINE台灣總經理陳立人今天出席LINE MOBILE服務登台記者會表示，從今年第1季數據來看，在台灣平均每天使用LINE撥打語音通話的人數已達840萬人，這樣的龐大用戶基礎、高黏著度及開放平台，搭配遠傳電信的網路技術水準，期望雙方朝向共創共榮的目標邁進。（編輯：張良知）1070423