全台高溫供電警戒 用電量創歷年4月新高

台電表示，23日最高用電量達3148.7萬瓩，同時刷新今年用電量及歷年4月用電量紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者廖禹揚台北23日電）全台高溫燒出用電量新高，台電表示，今天最高用電量達3148.7萬瓩，同時刷新今年用電量及歷年4月用電量紀錄，備轉容量率4.86%，亮供電警戒橘燈。
中央氣象局觀測，台北今天出現攝氏34.3度，刷新今年以來台北站最高溫紀錄，各地氣溫也偏高，帶動全台用電量再創今年新高；台電表示，最高用電量在今天下午3時13分達到3148.7萬瓩，比過去最高紀錄高出逾40萬瓩。
台電副中央調度監鄭有財表示，今天天氣晴朗，太陽能供電量最高有達100萬瓩，但今天尖峰出現在下午三點後，太陽能發電量較少一些。
鄭有財指出，氣象局預估明天最高溫約會比今天少10度，台電預估明天用電量應在3050萬瓩左右，為供電吃緊黃燈，將再視溫度變化觀察用電量情形。
截至今天，歷史4月用電前10高為2018年4月23日3148.7萬瓩，2017年4月19日3107.2萬瓩，2018年4月13日3106.8萬瓩，2017年4月21日3098.8萬瓩，2017年4月20日3072.5萬瓩，2017年4月18日3072.3萬瓩，2018年4月12日3064.5萬瓩，2017年4月26日3041.8萬瓩，2016年4月26日3037.3萬瓩，2016年4月21日3033.2萬瓩。（編輯：楊凱翔）1070423
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