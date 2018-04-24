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新光金砸130億娶元富證 溢價18.8%

發稿時間：2018/04/24 16:53

最新更新：2018/04/24 18:05

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zoom in 新光金副董事長李紀珠（圖）宣布換股合併元富證，換股比例由1股元富證換0.96股新光金。（中央社檔案照片）新光金副董事長李紀珠（圖）宣布換股合併元富證，換股比例由1股元富證換0.96股新光金。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北24日電）新光金控與元富證券熱戀11年後終告合併，以雙方23日收盤價計算，此次新光金收購價大約是溢價18.8%，新光金相當於斥資新台幣130億元合併元富證。

新光金副董事長李紀珠宣布換股合併元富證，換股比例由1股元富證換0.96股新光金，新光金旗下證券市占率將一舉超過4%；新光金自2007年底持有元富證超過25%，納為金控子公司，並編制合併報表，2010年起再增持8個百分點，目前持有元富證在外流通股數的33.45%，合併後元富證將成為新光金100%持股子公司。

根據雙方去年財報，截至去年底，新光金每股淨值13.87元，元富證每股淨值13.73元，元富證的每股淨值約是新光金的0.99倍，不過由於新光金今年第1季稅後純益166.27億元、每股稅後純益（EPS）1.58元，每股淨值可望快速拉升，實際上元富證賣價的股價淨值比約在1倍左右。

新光金財務長徐順鋆表示，換股比例的計算由財務顧問德勤財顧經過財務比例分析、本益比、股價淨值比綜合計算後，雙方董事會再敲定溢價空間，合併後新光金股本將達1167億元，雖然對股本稀釋約9.68%，但對獲利的貢獻度可望超越對獲利稀釋的程度。

元富證總經理李明輝表示，元富證以股價淨值比不到1倍的價格出嫁，但市場上證券股股價淨值比多半低於1倍，加上新光金近年來體質調整轉佳，獲利能力也已顯現，元富證股東雖然短期覺得吃虧，但長期而言更有效益。

新光金表示，在合併元富證後，金控將朝保險、銀行、證券3引擎經營模式發展，有利強化市場地位、穩定獲利，並能透過規模經濟降低營運成本，整合各子公司商品跨售及投資業務合作，擴大客戶服務基礎，未來可進一步加強雙方海外及中國大陸市場的布局與業務拓展。（編輯：林孟汝）1070424

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