林書豪夢想兄弟聯手 加盟SBL非不可能

NBA球星林書豪24日造訪新莊體育館觀看SBL總冠軍賽，賽前接受轉播單位採訪。（圖取自愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道www.youtube.com）
（中央社記者龍柏安台北24日電）綁著雷鬼髮辮，掛著招牌笑容，NBA台裔美籍球員林書豪今天造訪新莊體育館看他弟弟林書緯出賽。他透露，和弟弟聯手是他的夢想，未來是不是可能加盟SBL，他說Never say never。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網當家後衛林書豪，近來低調返台，前往高雄巨蛋觀看超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽，當時他坐在觀眾席上引發球迷驚呼，今天他再次前往台北新莊球場觀賽，也吸引大批媒體到場。
SBL總冠軍賽是由富邦勇士出戰璞園建築，林書豪的弟弟林書緯就是效力富邦，豪哥賽前在熱身球場簡短接受訪問，表示過去從來沒有機會看弟弟比賽，因球季彼此重疊，所以弟弟有比賽的時候，他也在比賽。
「今年非常特別，因為他打到SBL決賽，我們球隊沒進季後賽，所以才有這個機會。」
林家三兄弟感情超麻吉，林書豪被問到是否希望有朝一日可以兄弟聯手一塊打比賽，他說：「當然，這是我的夢想，希望可以。」他並開玩笑說，目前在當牙醫的老哥應該也褪下白袍，3人一起更棒。
目前仍在NBA打拚的林書豪強調，由於彼此的職業道路不太一樣，或許到了生涯尾聲，他會考慮到亞洲來和弟弟聯手，有媒體追問他是否會加盟SBL，對此他表示還不知道，他也不能保證什麼，但Never say never，大家等著看吧。
身為美國亞裔的典範，林書豪深知弟弟一路走來，始終都會被外界拿來跟他比較，他強調每年都會和弟弟一塊訓練，因此林書緯的身手他最清楚。
「我知道他很強，很多人說他太瘦，一直小看我弟弟，我對此非常生氣，到現在還是會有粉絲、對手或媒體朋友，會覺得因為他是我弟弟，所以不值得這一切。」
林書緯加盟富邦後只用了3年，就成功帶領球隊打進SBL總冠軍賽，對此林書豪坦言，他一點都不意外，不過也強調：「我對他感到非常驕傲。」（編輯：施燕飛/吳協昌）1070424
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