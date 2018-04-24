/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 凱特王妃麻疹疫苗新光金雙贏彩
>rss

當沖降稅延長添變數 財金部會：恐影響台股

發稿時間：2018/04/24 21:21

最新更新：2018/04/24 21:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
當沖降稅延長恐無法及時在28日銜接生效，財政部認為，若因修法延遲出現空窗，恐打擊投資人信心。圖為示意圖。（中央社檔案照片）當沖降稅延長恐無法及時在28日銜接生效，財政部認為，若因修法延遲出現空窗，恐打擊投資人信心。圖為示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝、蔡怡杼台北24日電）當沖降稅延長恐無法及時在28日銜接生效，財政部認為，若因修法延遲出現空窗，恐打擊投資人信心；金管會表示，恐影響證券市場發展，徒增投資人、券商及政府作業成本。

由於朝野黨團對於軍人年改審議程序沒有共識，國民黨團今天在立法院院會中針對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布，另定期處理。使得當沖降稅修法案能否在28日開始實施增添變數。

金融監督管理委員會表示，現行當沖降稅措施自106年4月28日起實施一年，將於107年4月27日屆期；行政院前提出證券交易稅條例第二條之二修正草案，延長當沖降稅措施，已經立法院4月13日三讀通過，原可望無縫接軌延長實施期間至110年12月31日止；但目前因國民黨黨團提出復議程序，恐無法及時銜接生效，可能對證券市場造成不必要衝擊。

金管會指出，當沖降稅延長措施若無法及時銜接生效，不僅恐打擊證券市場投資人信心，影響證券市場正常發展，且徒增投資人、證券商及政府作業成本。

根據金管會統計，107年3月份集中市場及櫃買市場日均當沖交易戶數分別為4萬2465戶及2萬3370戶，如因立法作業不及，須先恢復課徵證交稅千分之3，待法案生效後再由國稅局追溯退稅，將徒增當沖投資人、證券商及政府作業成本。

金管會表示，近期國際政經情勢仍有諸多變數，此時，實不宜再加諸台股其他不利因素，呼籲國民黨黨團撤回延長當沖降稅復議案，避免對資本市場產生不必要的衝擊。

財金部會高層也私下透露，財政部當時提出的當沖降稅修法草案是延長3年，也就是110年4月27日，但多數國民黨立委提案再延長，經財委會協商後，才決定延長至110年底，並已三讀修正通過。此時才將草案拉下來復議，「股民會怎麼想？」強調當沖降稅屆滿在即，若因修法案延遲出現空窗期，恐對投資人信心造成嚴重影響，進而影響股市表現。（編輯：鄭雪文）1070424

延伸閱讀》當沖降稅延至110年底 投顧：有利交易環境

延伸閱讀》當沖降稅延長 金管會樂觀台股競爭力吃補

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 當沖降稅
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

一週重要新聞影像回顧（0415-0421）

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP