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大谷翔平先發球速飆破162.5公里 大聯盟本季新紀錄

發稿時間：2018/04/25 14:47

最新更新：2018/04/25 15:12

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zoom in 美國職棒MLB洛杉磯天使25日在客場8比7擊敗休士頓太空人，日籍投手大谷翔平先發飆出162.5公里球速。（共同社提供）美國職棒MLB洛杉磯天使25日在客場8比7擊敗休士頓太空人，日籍投手大谷翔平先發飆出162.5公里球速。（共同社提供）

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使今天在客場8比7擊敗休士頓太空人；日籍投手大谷翔平5.1局失4分無關勝敗，但飆出101英里（162.5公里）球速，寫下大聯盟本季先發投手的最快球速。

ESPN報導，相較於前一場對波士頓紅襪投2局失3分因水泡提前退場，大谷翔平今天賽後說：「感覺比上次好很多。」

大谷翔平除了球速破表，用球數98球也是4場先發中的新高。但是控球還是不理想，其中55個好球，送給對方5次四壞保送，有2個回來得分。

防護員6局進場檢查大谷手指，總教練索西亞（Mike Scioscia）賽後說，水泡已經不成問題，「現在變成繭了」。

大谷名聲響亮的指叉球這場比賽還是無法完全掌控，但快速球維持水準，球速在97英里、98英里間，達三位數的有6球，其中有2球101英里。

影片來源：MLB YouTube頻道

大聯盟官網表示，101英里球速是本季先發投手最快球速，也達這個門檻的其他兩名火球投手柴普曼（Aroldis Chapman）、希克斯（Jordan Hicks）角色都是後援。

ESPN統計，大聯盟過去10年來，大谷翔平僅是第7名達到101英里的先發投手。

大谷翔平6局下一人出局退場，壘上留有一名跑者，當時天使以4比3領先太空人；但接替上場的左投手阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）遭到麥坎（Brian McCann）砲轟，反倒4比5落後。

大谷翔平共投5.1局被敲6支安打、失4分，賞給對手7次三振，累計戰績2勝1敗、防禦率4.33。

天使靠著西蒙斯（Andrelton Simmons）在7局上敲出個人在這場比賽的第2支全壘打，單局攻下4分逆轉，終場8比7獲勝。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070425

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